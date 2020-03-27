Koronavirüs: 7 trilyon dolarlık paket dünya ekonomisini kurtarmaya yetecek mi?

Uzmanlar 2008'deki küresel mali kriz sırasında alınan ve o dönem için bir rekor kabul edilen önlemlerin şimdikine kıyasla çok küçük kaldığına dikkat çekiyor.

Avrupa'nin en büyük ekonomileri Almanya, Fransa, İngiltere, İtalya ve İspanya da milyarlarca dolarlık paketler açıkladı.

Bu tutara ABD Senatosu'ndan geçen 2 trilyon dolarlık teşvik paketi ve Japonya'da gelecek ay onaylanması beklenen 274 milyar dolarlık önlemler de dahil.

Bu paketler merkez bankalarının yeni para basması, tahvil ve hisse senedi fonları satın almasının yanında kamu harcamaları, kredi garantileri ve vergi indirimlerini de içeriyor.

Koronavirüs salgını karşısında görülmedik hız ve boyutta önlemlere başvuruldu. CNN'in analizine göre dünya genelinde hükümetler ve merkez bankalarının bugüne kadar taahhütte bulunduğu destek paketlerinin büyüklüğü 7 trilyon dolara ulaştı.

Ekonomistler bununla birlikte, krizin Haziran'dan sonra da devam etmesi halinde açıklanan paketlerin yetersiz kalacağını vurguluyor.

Bank of America'nın ekonomistlerinden Joseph Song "İki trilyon dolar, salgının etkilerini telafi edebilmek için gerekli olan asgari miktar. Ekonominin en az 3 trilyon dolarlık bir teşvik paketine ihtiyacı var" dedi.

Morgan Stanley'nin baş ekonomisti Chetan Ahya'ya göre, barış döneminde küresel ekonomik büyüme en son 1938'de bu kadar baskı altındaydı.