Koronavirüs: ABD'de dev aşılama kampanyası başlıyor

"Pazartesi günü ülke çapında 145 merkeze, Salı günü 425 merkeze daha ve Çarşamba günü de son 66 merkeze ulaşmış olacak" diyen General Perna öncelikli olarak üç milyon insana yetecek aşının dağıtımının hedeflendiğini kaydetti.

General Perna gazetecilere naklin güvenli bir şekilde yapılacağından yüzde yüz emin olduğunu da söyledi.

Ancak bütün Amerikalılar aşıya erişene kadar çabaların aralıksız sürmesi gerektiğini de ekledi.

En öncelikli gruplardakilerin Ocak ayına kadar aşılanabilmesi, genel olarak bütün nüfusun aşıya erişiminin ise Nisan ayına kadar sağlanabilmesi bekleniyor.

Pfizer-BioNTech aşını hali hazırda İngiltere, Kanada, Bahreyn ve Suudi Arabistan'da da yetkililer tarafından onaylandı.

Bu ülkelerde de aşı öncelikli olarak sağlık çalışanları ve yaşlı bakımevlerinde kalanlar ve bakıcılara veriliyor.

Lojistik güçlükler

Pfizer-BioNTech aşısının 21 gün arayla iki defa verilmesi gerekiyor.

Bağışıklık etkisi ilk dozdan sonra başlıyor ama koruyucu etkisi ikinci dozun verilmesinden 7 gün sonra en yüksek düzeyine ulaşıyor.