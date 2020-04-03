Koronavirüs: Ajanlardan gizli operasyonlara maske ve test kiti için ülkeler hangi yöntemlere başvuruyor?

Çin'de üretilen maskeler ve testler dünyanın birçok ülkesinde alıcı buluyor ve malzemeler en çok parayı ödeyenin elinde kalıyor.

İngiltere'de yayımlanan Guardian gazetesinde yer alan bir habere göre, Fransız yetkililer, Şanghay havalimanında kargoya verilecek tıbbi maskeler için son anda ABD'li alıcıların Fransızlardan üç kat daha fazla ücret ödediğini ve böylece kargonun da ABD'ye gönderildiğini söylüyor.

Çarşamba günü Brezilya'da bir basın toplantısında sağlık bakanı Luiz Henrique Mandetta, ülkesinin Çin'den maske ve eldiven gibi koruyucu ekipman satın alma girişimlerinin sonuçsuz kaldığını açıkladı.

Bakan, "ABD satın aldığı malzemeyi taşımak üzere bugün 23 büyük kargo uçağını Çin'e gönderdi. Sağlık sistemimiz için birçok satın alma çabamız boşa düştü. Herkes bu malzemeleri istiyor. Hiper-talep sorunu oluştu" diye konuştu.

Mandetta, kalan maskeleri sağlık çalışanları kullanabilsin diye Brezilya halkından, kendileri için buldukları kumaşlardan evde maske yapmalarını istedi.

Guardian'daki haberde, koronavirüs salgını büyüdükçe panik halindeki hükümetlerin de salgına karşı mücadelede gerekli malzemeleri elde etmek için olmadık yöntemlere başvurmakla suçlandığı, tıp malzemelerinin ihracının yasaklanması ve test kitlerine ulaşmak için gizli ajanlar kullanılması gibi yöntemlerin kullanıldığı ifade ediliyor.