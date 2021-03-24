Koronavirüs: Almanya, Paskalya tatilinde kısıtlamaları artırma planından vazgeçti

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Paskalya tatili döneminde koronavirüs salgınına karşı kısıtlamaların artırılacağı açıklamasından bir gün sonra, bu plandan vazgeçtiğini duyurdu.

Kısıtlamaları sıkılaştırma planını "hata" olarak ifade eden Merkel, bunun sorumluluğunun da kendisine ait olduğunu söyledi.

Merkel'in Pazartesi günü eyalet liderleriyle yaptığı toplantıdan, 1-5 Nisan tarihlerinde önlemlerin artırılması yönünde karar alınmıştı.

Ancak Çarşamba günü yapılan olağanüstü toplantının ardından geri adım atıldı.

İş dünyası ve bilim insanları, birçok dükkan ve mağazanın kapatılmasını öngören ve insanların bir araya gelmesini sınırlayan plana karşı çıkmıştı.

5 gün boyunca vatandaşlardan dışarı çıkmamaları istenecek, Paskalya için yapılan dini törenlere ve aile buluşmalarına izin verilmeyecekti.

'Vatandaşların affını istiyorum'

Merkel'in Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) başkanı Armin Laschet, eyalet parlamentosunda yapılan bir toplantıda, kısıtlamaların "bu şekilde uygulanamayacağını" söyledi.

Merkel, Berlin'de basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Hata benim. Tüm süreç ek belirsizliklere neden oldu, bundan dolayı vatandaşların affını istiyorum" diye konuştu.