Koronavirüs: Almanya'da günlük vaka sayısı Nisan'dan bu yana en yüksek düzeye ulaştı

Almanya'da günlük koronavirüs vakası 4058 ile Nisan ayından bu yana en yüksek düzeye ulaştı. Virüsün neden olduğu Covid-19 hastalığı sonucu 16 kişinin daha hayatını aybettiği açıklandı. Yetkililer, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uyulmaması durumunda, günde 10 bin vaka görülebileceği uyarısında bulundu. Ülkedeki 16 eyaletten bazıları, yoğun vaka artışı görülen yerlerden gelen ziyaretçilerin, gelmeden önce negatif Covid-19 testi istemeye başladı. Roberd Koch Enstitüsü (RKI) Başkanı Lothar Wieler, "Şu andaki durum beni çok endişelendiriyor, durumun önümüzdeki birkaç hafta nasıl gelişeceğini bilmiyoruz. Günde 10 binden fazla vaka görmemiz muhtemel, virüsün kontrolsüz yayılması olası" dedi. Wieler ile ortak basın toplantısı düzenleyen Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn da, vaka artışının kaygı verici olduğunu söyledi ve Alman halkına kayıtsız kalmamaları çağrısı yaptı. Spahn "En nihayetinde, özellikle günlük yaşamımıza eklemlendirdiğimiz ihtiyatlı davranışlarla Almanya'yı bu krizde şu ana dek idare eden, bizler, vatandaşlarız. Bu başarıyı harcamayalım. Başkentte olanlar bize, dikkatsizliğin bazen cehalet dolu davranışların ne kadar çabuk başka şeylere yol açabileceğini gösterdi" dedi.