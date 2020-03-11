Koronavirüs anne karnındaki bebeğe geçiyor mu?

Jinekolog Opr. Dr. Mustafa Melih Erkan, korona virüsle ilgili yapılan bilimsel çalışmaları değerlendirdi. Korona virüs (Kovid-19) ve gebelik konusunda anne adaylarını rahatlatacak açıklamalarda bulunan Opr. Dr. Erkan, son bir ayda tüm dünyada, özellikle de Çin ve ABD’deki korona virüs vakalarıyla ilgili verileri değerlendiren İngiliz Kraliyet Kadın Doğum Derneğinin bu kılavuzu 9 Mart günü yayımladığını kaydetti. Güncel gelişmeler ve son yayınlanan bilimsel çalışmalar ışığında gebeleri bilgilendiren Opr. Dr. Erkan şöyle konuştu:

“Yeni tip korona virüs, Kovid-19 veya SARS-COV-2 ismi ile bilinen ve yaklaşık 3 aydır tüm dünyada ciddi korku oluşturan bu virüs aslında SARS ve MERS gibi ciddi solunum yolu hastalıklarına yol açan ve önceki yıllarda da dünya üzerinde ciddi salgınlar yapmış bir virüs ailesinin üyesi. Oldukça hızlı yayılan, solunum yolu ile bulaşan bu virüs gebelerin de korkulu rüyası oldu. Anne adaylarımız en çok gebelikte geçirilen bir korona virüs enfeksiyonunun anneye ve bebeğe ne gibi zararlar vereceği, anne karnındaki bebeğe enfeksiyonun geçip geçmeyeceği, doğum şekli, doğumdan sonra bebeğini emzirip emziremeyeceği gibi soruların cevabını merak ediyor. Öncelikle bilinmesi gereken gebelerde korona virüs enfeksiyonunun bulguları diğer bireylerdekinden farklı değil" dedi.