Koronavirüs araştırması: Covid-19, İngiltere'ye '1300'den fazla kişiyle girdi'

Çalışmada ayrıca, salgının başladığı Çin'den çok az sayıda vakanın İngiltere'ye geldiği, vakaların büyük çoğunluğunu İspanya, Fransa ve İtalya'dan ülkeye girenlerin taşıdığı kaydedildi.

Gazeteye göre, hükümetin salgınla mücadele politikasını eleştirinler, seyahat kısıtlamaları ve karantina önlemlerinin bir hafta öncesinde alınması durumunda, İngiltere'deki vaka sayısının çok daha düşük olacağını söylüyor.

Virüsün genetik kod dizilimini oluşturmak için kurulan konsorsiyumun çalışması, virüsün İngiltere'ye girişinin Avrupa ülkelerinde de vaka sayılarının arttığı Mart ortasında zirve yaptığını gösteriyor.

İngiliz Guardian gazetesinde yer alan habere göre Covid-19 Genom Bilimi İngiltere Konsorsiyumu'nun bulguları, Şubat ve Mart ayı boyunca enfeksiyonun kontrol altına alınma fırsatlarının kaçırıldığına dair yeni eleştirilere yol açtı.

İngiltere'de yapılan bir araştırmada, Covid-19 salgınında ülkede hastalığı ilk yayan tek bir kişinin olmadığı, enfeksiyonun en az 1300 farklı kişiyle ülkeye girdiği sonucuna varıldı.

'Seyahat kısıtlamaları çok geç konuldu'

Guardian'a konuşan London Metropolitan Üniversitesi Moleküler İmmunoloji Profesörü Gary McLean "Dışarıdan gelenlere sıkı kısıtlamalara daha önce başlasaydık, buraya gelen vakalar ve bulaşma oranı azaltılabilirdi. Ama artık çok geç olana kadar bunu yapmadık" dedi.

Wellcome Vakfı Direktörü ve hükümetin bilim danışma kurul üyelerinden Jeremy Farra da, çalışmadaki bulguların "çok önemli" olduğunu söyledi.

Farrar Twitter hesabında "Araştırmanın virüsü kontrol altına almanın zorluklarının altını çizdiğini ve virüsün ülkeye girdiği bir çok durumun, sınırları kapatmaktan bir sonuç alınabilmesi için ya çok hedefe yönelik ya da tam ve mutlak olması gerektiğini" belirtti.

Çalışmada, İngiltere'de Covid-19'a yakalanan 20 binden fazla kişiye ait virüs örnekleri analiz edildi ve genetik kodları incelendi.

Bu genetik bilgisiyle, uluslararası seyahat verileri birleştirildi ve böylece uzmanlar İngiltere'de virüsün yayılışının haritasını çıkarttı.

15 Mart civarı girişler zirve yaptı

Virüsün ülkeye tek bir ilk yayan kişiyle girmediği, en az 1356 kez girdiği ve giriş yapan her bir vakayla yayılmasını sürdürdüğü belirlendi.