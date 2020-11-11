Koronavirüs aşısı: -80 derecede nakletmeyi nasıl başaracağız?

Güvenlik testlerini tamamlayan ilk koronavirüs aşısı, Pazartesi dünya çapında sevince yol açtı.

Aşının güvenliğine dair şimdilik temkinli olmayı gerektirecek nedenler var.

Fakat onların dışında aşının dünya çapında kullanılmasına dair önemli bir pratik sorun da bulunuyor: Aşının -80 derecede tutulması gerekiyor.

Salı günü BBC'ye konuşan Sağlık Bakanı Matt Hancock, aşının üretim tesisinden insanlara uygulanacağı son noktaya kadar nakledilmesinin "dev bir lojistik operasyon" gerektirdiğini söyledi.

Aşı -70 derecenin üstüne en fazla dört kere çıkabiliyor, aksi takdirde bozuluyor.

Bu derece, geleneksel dondurucu ve soğutucuların inebileceği sıcaklıkların çok altında.

Böylesi bir şeye ihtiyaç duyan pek fazla aşı olmadığı için buna dair yaygın bir altyapı da yok.

Aşının üreticilerinden Pfizer da bunun zorluk yaratacağını kabul ediyor.

İngiltere'nin tıp konusundaki başdanışman vekili Prof. Jonathan Van-Tam, Pazartesi düzenlediği basın toplantısında aşı üretimi ve dağıtımında normal zamanlarda bile pek çok sorun yaşandığını hatırlatmıştı.