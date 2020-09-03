Koronavirüs aşısı: ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'nden eyaletlere 'Ekim'e kadar aşı dağıtımına hazırlıklı olun' çağrısı

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC), tüm eyaletlerdeki sağlık çalışanlarına koronavirüs salgınında yüksek risk grubunda olanlara Ekim sonuna kadar olası aşı dağıtımı yapılabilecek şekilde hazırlanmaları çağrısında bulundu.

Reuters haber ajansına konuşan bir CDC sözcüsü, "Başlangıç olarak, eyaletler olası aşı dağıtımı planları üzerinde çalışırken, CDC de eyaletlere, Ekim ve Kasım aylarında aşı stokunun sınırlı hale gelmesi ihtimali gibi bazı planlama öngörüleri konusunda yardımcı olacak" dedi.

New York Times gazetesi de daha önce CDC'nin 50 eyalet ve beş büyük şehirdeki yetkilerle temasa geçip planlama konusunda bilgilendirdiğini yazmıştı.

ABD hükümeti koronavirüs salgını danışmanı Dr. Anthony Fauci, Çarşamba günü MSNBC kanalına açıklamasında Covid-19 aşısı deneylerine katılan gönüllülerin sayısı temel alındığında, Kasım veya Aralık ayına kadar aşılardan en az birinin güvenli ve etkili olup olmadığını anlamak için yeterli sayıda klinik veri toplanmış olabileceğini söyledi.

New York Times gazetesinin yayımladığı planlama öngörülerinde, CDC'nin Ekim sonuna kadar bir ya da iki Covid-19 aşısının sınırlı sayıda temin edilebilmesi için hazırlıklar yaptığı belirtiliyor.