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Koronavirüs aşısı: Amerikan ilaç şirketi Moderna, geliştirdiği aşının yaklaşık yüzde 95 etkili olduğunu açıkladı

16.11.2020 15:42 | Son Güncelleme:
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Koronavirüs aşısı: Amerikan ilaç şirketi Moderna, geliştirdiği aşının yaklaşık yüzde 95 etkili olduğunu açıkladı

Amerikan ilaç şirketi Moderna, geliştirdiği koronavirüs aşının, Covid-19 hastalığına karşı yüzde 94,5 koruma sağladığını duyurdu. Şirket, aşının üçüncü faz denemelerine ilişkin ilk bulgularını "Büyük bir gün" sözleriyle duyurdu ve birkaç hafta içinde aşının kullanımı için onay başvurusu yapmayı planladığını açıkladı.

Amerikan ilaç şirketi Moderna, geliştirdiği koronavirüs aşının, Covid-19 hastalığına karşı yüzde 94,5 koruma sağladığını duyurdu.

Şirket, aşının üçüncü faz denemelerine ilişkin ilk bulgularını "Büyük bir gün" sözleriyle duyurdu ve birkaç hafta içinde aşının kullanımı için onay başvurusu yapmayı planladığını açıkladı.

Geçen hafta da BioNTech ve Pfizer'ın geliştirdiği aşının yüzde 90'dan daha fazla etkili olduğu açıklanmıştı.

30 bin gönüllüde denendi

Moderna'nın son faz denemelerine ise 30 bin kişi katıldı. Gönüllerin yarısına dörder hafta arayla iki doz aşı yapıldı. Diğer gönüllülere de plasebo verildi.

Gerçek aşı yapılan grupta beş, plasebo verilen grupta ise 90 kişi hastalığa yakalandı. Moderna bu sonuçlara göre aşının yüzde 94,5 oranında koruma sağladığını duyurdu.

Henüz yanıtı bilinmeyen sorular

Aşı yapılan gönüllülerin bağışıklığının ne kadar süreceği henüz bilinmiyor. Bunun için bu kişilerin daha uzun süre izlenmesi gerekiyor.

Aşının Covid-19'a karşı en hassas durumda olan yaşlılarda nasıl bir koruma sağladığına ilişkin de veri bulunmuyor.

Ancak Moderna'nın Medikal Direktörü Tal Zaks, BBC'ye ellerindeki verilerin aşının yaşla birlikte gücünü kaybetmeyebileceğine işaret ettiğini söyledi.

Aşının insanların sadece ağır hasta olmasını mı engellediği yoksa virüsün yayılmasını da engellediği bilinmiyor.

Tüm bu soruların koronavirüs aşısının kullanımını etkileyebileceği belirtiliyor

Ne kadar güvenli?

Denemeler sırasında aşının güvenliğine ilişkin hiçbir ciddi sorun rapor edilmedi.

Uzmanlar parasetamolün bile yüzde 100 güvenli olmadığına dikkat çekiyor.

Aşıdan sonra bazı gönüllüler kısa süreli halsizlik, başağrısı ve ağrı hissettikleri söyledi.

London Imperial College'dan Prof. Peter Openshaw, "Bunlar işe yarayan ve iyi bağışıklık tepkisi oluşturan bir aşıdan beklediğimiz etkiler" dedi.

Koronavirüs

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