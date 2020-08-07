Koronavirüs aşısı bulunsa dahi, ABD nüfusunun yarısında etkisi zayıf olabilir

200’ün üzerinde ülkede ve bölgede görülen yeni tip corona virüs salgını nedeniyle vaka sayısı 20 milyona, ölü sayısı ise 720 bine yaklaştı. Tüm dünya pyandemiyi durdurmak için bir aşının bulunması beklerken, aşının salgının merkez üssü ABD’de nüfusun yaklaşık yarısında etkili olmayabileceği belirtildi. GRİP VE HEPATİT B AŞISI OBEZLERDE DAHA AZ ETKİNLİK GÖSTERDİ Bilim insanları daha önceden yapılan çalışmalarda grip ve hepatit B aşılarının obez kişilerde yeterince etkili olmadığını ortaya koymadığını ve bu durumun onları hastalıklara, organ yetmezliği ve ölüm gibi ciddi komplikasyonlara daha yatkın hale getirdiğini ortaya koydu. ABD’li ve İngiliz araştırmacılar benzer bir durumun yeni tip corona virüs aşısında da yaşanabileceği konusunda uyardı. OBEZİTE COVİD-19'A KARŞI YÜKSEK RİSK OLUŞTURUYOR Obezite genel olarak bedenin yağ kütlesinin yağsız kütleye oranının aşırı artması sonucu oluşuyor. Yetişkin erkeklerde vücut ağırlığının %15-18'i, kadınlarda ise %20-25'ini yağ dokusu oluşturuyor.. Bu oranın erkeklerde %25, kadınlarda ise %30'un üstüne çıkması halinde obezite meydana geliyor. Yanlış beslenme ve hareketsizliğin tetiklediği obezitenin kanser, kalp ve diyabet başta olmak üzere pekçok hastalığa neden oluyor. Bununla birlikte obeziteden muzdarip kişiler Covid-19’a karşı da riskli grup içinde yer alıyor.

NÜFUSUNUN YÜZDE 42'Sİ OBEZ Dünyada obez nüfusunun en yüksek olduğu ülkelerden biri ise sahip olduğu 5 milyonu aşkın vaka ve 162 bini aşkın ölümle pandeminin en çok vurduğu ABD. Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri’ne (CDC) göre, ABD yetişkin nüfusunun yüzde 42,4'ü ve Amerikalı çocukların yüzde 18,5'i obez. Corona virüs aşısı bulunsa dahi, ABD nüfusunun yarısında etkisi zayıf olabilir - 5

Alabama Üniversitesi’nden Dr. Chad Petit, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Bu aşının işe yarayıp yaramadığından çok etkinliğiyle ilgili bir durum. Aşı çalışabilir, ancak yeterince etkin olmayabilir” dedi. İŞE DÖNME SÜRESİ UZAYABİLİR Bununla birlikte uzmanlar, obez yetişkinlerin oranının gençler arasında arttığını ve durumun aynı zamanda aşırı kilolu Amerikalıların bağışıklık sistemlerini zayıflaması nedeniyle işe dönmelerinin veya günlük yaşamlarını sürdürmelerinin daha uzun sürebileceği anlamına geldiğini açıkladı. Diğer taraftan, vücuda virüs bakteri ya da herhangi bir patojenin girmesi lık tepkisinin artmasına, bu da vücudun işgalcilerle daha az savaşmasını mümkün kılan aşırı iltihaplanmaya yol açıyor.