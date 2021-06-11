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Koronavirüs aşısı olanlar alkol içebilir mi? Covid aşısı olan alkol kullanabilir mi?

11.06.2021 01:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Koronavirüs aşılarının birçok gruba açılması ve yaş sınırının düşürülmesi ile beraber, her bir vatandaş aşısını yaptırıyor. Kullanan birçok insan da koronavirüs aşısından sonra alkol almayı düşünüyor. Uzmanlar, ''Covid aşısından sonra alkol kullanılabilir mi?'' sorusuna yanıt verdi.

Koronavirüs aşısı olanlar alkol içebilir mi? Covid aşısı olan alkol kullanabilir mi?

İngiltere’nin ilaç düzenleyicisi İlaç ve Sağlık Ürünleri Düzenleme Kurumu (MHRS), Covid-19 aşısı sonrasında alkol alımı ile ilgili yaptığı araştırmaları paylaştı. Yapılan araştırmaların ardından da koronavirüs aşısının ardından alkol alımının herhangi bir şekilde aşının etkisini düşürdüğüne dair net bir bilgi edilmediği sonucuna ulaşıldı.

KORONAVİRÜS AŞISI OLANLAR ALKOL İÇEBİLİR Mİ?

Sağlık Bakanlığı'nın https://covid19asi.saglik.gov.tr/ internet sitesinde koronavirüs aşısı sonrası alkol alkol tüketilmemesi tavsiye ediliyor.

Bakanlık, olası ASİE (Aşı Sonrası İstenmeyen Etki) izleminde değerlendirme açısından sorun olacağından dolayı alkol alınmamasını öneriyor.

Ocak ayı içerisinde, içki endüstri tarafından finanse edilen ve alkoliklere yardım için kurulan Drinkaware'in danışmanları ise ağır içiciliğin İngiltere’de kullanılan aşıların etkinliğini azaltabileceğine dair kanıtlar olduğunu iddia etmişti.

Fakat, İngiltere İlaç ve Sağlık Ürünleri Düzenleme Kurumu (MHRA), alkolün aşı etkinliği üzerinde herhangi bir etkisi olduğuna dair hiçbir kanıt olmadığını duyurarak, bu tezi çürütmüştü. Öte yandan, İngiltere Ulusal Sağlık Enstitüleri’nin (NHS) veya aşı üreticilerinin sağladığı verilerde böyle bir vakanın görülmediği vurgulandı.

alkol

MHRA tarafından yapılan açıklamada, alkol içmenin koronavirüs aşılarının etkinliğini engellediğine dair hiçbir kanıtın olmadığı belirtildi. Bu konuda endişe duyan olan herkese sağlık uzmanlarıyla konuşmaları tavsiye edildi.

Bununla birlikte, uzun zaman aşırı alkol tüketmenin vücudun bağışıklık sistemini baskıladığı hemen hemen herkesçe biliniyor, fakat bu durum vücudun aşılara tepkisini azaltmasıyla bağlantılı değil.

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İskoçya’da bulunan Edinburgh Üniversitesi Roslin Enstitüsü’nden araştırma görevlisi Doktor Eleanor Gaunt'a göre; Pfizer/BionTech ya daAstraZeneca/Oxforf aşılarının etkinliğini henüz araştıran hiçbir çalışma bulunmuyor.

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Anahtar Kelimeler:
MHRS koronavirüs aşısı (Covid-19 aşısı)

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