Koronavirüs aşısı olanlar alkol içebilir mi? Covid aşısı olan alkol kullanabilir mi?

İngiltere’nin ilaç düzenleyicisi İlaç ve Sağlık Ürünleri Düzenleme Kurumu (MHRS), Covid-19 aşısı sonrasında alkol alımı ile ilgili yaptığı araştırmaları paylaştı. Yapılan araştırmaların ardından da koronavirüs aşısının ardından alkol alımının herhangi bir şekilde aşının etkisini düşürdüğüne dair net bir bilgi edilmediği sonucuna ulaşıldı.

KORONAVİRÜS AŞISI OLANLAR ALKOL İÇEBİLİR Mİ?

Sağlık Bakanlığı'nın https://covid19asi.saglik.gov.tr/ internet sitesinde koronavirüs aşısı sonrası alkol alkol tüketilmemesi tavsiye ediliyor.

Bakanlık, olası ASİE (Aşı Sonrası İstenmeyen Etki) izleminde değerlendirme açısından sorun olacağından dolayı alkol alınmamasını öneriyor.

Ocak ayı içerisinde, içki endüstri tarafından finanse edilen ve alkoliklere yardım için kurulan Drinkaware'in danışmanları ise ağır içiciliğin İngiltere’de kullanılan aşıların etkinliğini azaltabileceğine dair kanıtlar olduğunu iddia etmişti.

Fakat, İngiltere İlaç ve Sağlık Ürünleri Düzenleme Kurumu (MHRA), alkolün aşı etkinliği üzerinde herhangi bir etkisi olduğuna dair hiçbir kanıt olmadığını duyurarak, bu tezi çürütmüştü. Öte yandan, İngiltere Ulusal Sağlık Enstitüleri’nin (NHS) veya aşı üreticilerinin sağladığı verilerde böyle bir vakanın görülmediği vurgulandı.