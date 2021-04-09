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Koronavirüs aşısı olanlar dikkat! Sağlık Bakanlığı tek tek açıkladı

09.04.2021 14:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sağlık Bakanlığının Covid-19 ile mücadele kapsamında başlattığı aşılama programında şu ana kadar 18 milyonun üzerinde aşı uygulandı. Bakanlık, bilgilendirme sayfasından, oluşabilecek yan etkiler ve sonrasında izlenmesi gereken yol haritasını paylaştı.

Koronavirüs aşısı olanlar dikkat! Sağlık Bakanlığı tek tek açıkladı

Sağlık Bakanlığı Covid-19 Aşısı Bilgilendirme Platformu üzerinden vatandaşlar bilgilendirilmeye devam ediliyor. Platformda, uygulanan Covid-19 aşıları ile ilgili oluşabilecek yan etkiler hakkında da bilgiler yer alıyor.

Buna göre; aşı sonrasında sık olarak karşılaşılabilecek durumlar ve bu hafif durumlara yönelik destekleyici yaklaşımlar şöyle:

AŞI UYGULANAN BÖLGEDE AĞRI/ŞİŞLİK/KIZARIKLIK

Aşı uygulanan kolunuza yüksekte olacak şekilde pozisyon veriniz. Soğuk uygulama yapınız. (Örnek: Soğuk suyla ıslatılmış bir havlunun aşı yapılan bölgeye uygulanması vb. Bu sırada cilde doğrudan buz temas ettirilmesinden kaçınılmalıdır.) Parasetamol içeren ağrı kesiciler kullanılabilir.

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YORGUNLUK

İstirahat ediniz, yeterli sıvı aldığınızdan emin olunuz.

HAFİF ATEŞ, TİTREME

İstirahat ediniz, yeterli sıvı aldığınızdan emin olunuz, parasetamol içeren ağrı kesiciler kullanabilirsiniz.

BAŞ AĞRISI

Parasetamol içeren ağrı kesiciler kullanabilirsiniz.

KAS/EKLEM AĞRISI

İstirahat ediniz, yeterli sıvı aldığınızdan emin olunuz, parasetamol içeren ağrı kesiciler kullanabilirsiniz.

KUSMA, İSHAL

Bol sıvı takviyesi yapabilirsiniz, beslenmenizi ishal diyetine uygun olarak düzenleyebilirsiniz. Ağızdan sıvı ve gıda alınamayacak kadar kusma olması durumunda sıvı kaybı olabileceğinden sağlık kuruluşuna başvurunuz.

Covid-19 aşısı uygulamasından sonra bunların dışında aşıyla ilişkili olabileceği düşünülen bir rahatsızlık hissedilmesi durumunda en yakın sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır.

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Anahtar Kelimeler:
Sağlık Bakanlığı koronavirüs aşısı (Covid-19 aşısı)

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