Koronavirüs aşısında 80 yaş ve üzeri için aşılama başladı

Covid-19 ile mücadele kapsamında Çin’den getirilen CoronaVac aşıları, belirlenen aşılama takvimine göre uygulanmaya devam ediyor. Aşılama programı kapsamında sıra 80 yaş üzeri vatandaşlara geldi. 80 yaş üzeri vatandaşlar, Alo 182 hattından veya Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden randevularını alarak sağlık kuruluşlarında aşılarını olmaya başladı. Ankara Şehir Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Bircan Kayaaslan, bugüne kadar Covid-19 aşılaması kapsamında hastanelerinde, yaklaşık olarak 15 bin 500 kişinin aşılandığını söyledi.

"SAĞLIĞINI DÜŞÜNEN GELSİN"

Bu kapsamda aşısını olmak için Ankara Şehir Hastanesi’ne gelen 84 yaşındaki Pervin Kambak, “Tabi ki bu virüsten korunmak istedim. Onun için de aşıyı tercih ettim. Bekliyordum da zaten aşı sıramın ne zaman geleceğini. Aşı sıramın geleceğini öğrendim. Oğlum burada doktor aldı getirdi. Herkesin olmasını tercih ederim. Herkes aşısını olsun. Sağlığını düşünen gelsin” şeklinde konuştu.

"AŞILAMA KONUSUNDA 80 YAŞ ÜSTÜ VATANDAŞLARIMIZIN ERKEN DAVRANMASINI İSTİYORUZ"

Ankara Şehir Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Bircan Kayaaslan, “Aşılama konusunda 80 yaş üstü vatandaşlarımızın erken davranmasını istiyoruz. 80 yaş üzerindeki kişileri hızlı bir şekilde aşılayıp, Covid-19 hastalığına karşı bağışıklık kazanmalarını istiyoruz. Onların aşılanması tamamlandıktan sonra da 80 yaş altına geçilecek. Bu nedenle de mümkün olduğu kadar hızlı bir şekilde randevularımızı oluşturup, aile hekimliklerinde veya hastanelere gelip randevu saatlerinde aşılarını olabilirler. Bununla ilgili gerekli önlemleri hastanelerimizde almış bulunuyoruz. Randevu usulüyle geldikleri için sıra beklemek gibi sıkıntılar söz konusu değil” diye konuştu.