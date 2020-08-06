Koronavirüs aşısında önemli gelişme: İmzalar atıldı!

Öte yandan, Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) 31 Temmuz'da açıkladığı verilere göre, Covid-19'a karşı geliştirilen 139 aşı adayı klinik öncesi geliştirme aşamasında, 26 aşı adayı ise insan deneyleri aşamasında yer alıyor. Şu ana kadar hçbir aşı onaylanmamış olsa da, DSÖ şu an üçüncü aşama klinik deneylerini gerçekleştiren Oxford/AstraZeneca aşısının en umut verenlerden birini olduğunu açıklamıştı.

Bununla birlikte, AstraZeneca’nın Çin sosyal medya sitesi WeChat'te belirttiğine göre, anlaşmasının bir parçası olarak Shenzen Kangtai’nin önümüzdeki yılın sonuna kadar en az 200 milyon doz üretim kapasitesine sahip olması gerekiyor. AstraZeneca, ayrıca iki şirketin diğer pazarlardaki aşı adayları ile işbirliği yapma olasılığını da araştıracağını ifade etti.

Anlaşma kapsamında, Çin'de pazar talebini karşılamak için Shenzhen Kangtai, AZD122 adı verilen aşının yılda en az 100 milyon doz üretilmesini sağlayacak.

Oxford Üniversitesi ile ortak aşı geliştiren AstraZeneca , bugün yaptığı açıklamada Shenzhen Kangtai Biological Products’ın, geliştirdikleri potansiyel corona virüs aşısının üretimini Çin anakarasında gerçekleştireceğini belirtti.

KORUMA SÜRESİ

Aşının yaklaşık 1 yıl boyunca koruma sağlaması bekleniyor. Bununla birlikte bilim insanları aşının kouruyuculuğunu artırmak için iki dozlu bir uygulama stratejisi üzerinde çalışıyor.

AŞININ TAHMİNİ FİYATI

AstraZeneca daha önce yaptığı açıklamada, açının tek bir dozunu birkaç dolara üretebileceğini ve kar amacı gütmeyeceğini belirtmişti. İtalyan Sağlık Bakanlığı’na göre tek bir AZD122 dozu Avrupa’da 2,5 euroya (yaklaşık 21 Türk Lirası) uygulanacak.

DENEY AŞAMASI

AstraZeneca'nın CEO'su şu ana kadar aşıyla iyi verilerin geldiğini söyledi. Erken evredeki klinik çalışmalar aşının güvenli olduğunu gösterdi bağışıklık tepkisi üretti.

Aşının üçüncü aşama kilinik testleri İngiltere, Güney Afrika ve Brezilya’da devam ediyor, en son aşamalarda ABD ve Meksika’nın da deneylere dahil edilmesi planlanıyor.

NE ZAMAN HAZIR OLACAK?

Temmuz ayında yapılan açıklamada aşının yıl sonuna kadar hazır olabileceği ancak kesin tarihin denemelerden gelecek sonuçlara bağlı olsuğu vurgulandı.

Bunula birlikte, geç dönem çalışmalarından elde edilen verilerde çalışmalarının Ağustos ayına kadar tamamlanacağı, İlk dozların teslimatınını Eylül ve Ekim aylarında yapılacağı öngörülüyor.

Öte yandan pek çok uzman, güvenli ve etkili bir aşının 12-18 ay arasında geliştirilebilrceğini vurguluyor.

HEDEFLENEN DOZ ÜRETİMİ

2,1 milyardan fazla doz üretimi hedefleniyor.

