HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Koronavirüs: Belçika'da hemşire kılığındaki hırsızlar 'Covid-19 testi için geldik' diyerek yaşlıların evlerini soyuyor

Koronavirüs: Belçika'da hemşire kılığındaki hırsızlar 'Covid-19 testi için geldik' diyerek yaşlıların evlerini soyuyor

18.11.2020 14:09 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Koronavirüs: Belçika'da hemşire kılığındaki hırsızlar 'Covid-19 testi için geldik' diyerek yaşlıların evlerini soyuyor

Belçika'da hemşire kılığındaki hırsızların, koronavirüs testi yapma bahanesiyle yalnız yaşayan yaşlıların evine girerek, onları soydukları ortaya çıktı. Polis, hemşirelerin asla koronavirüs testi için evlere gitmediğini belirterek, halkı hırsızlara karşı uyarıyor.

Belçika'da hemşire kılığındaki hırsızların, koronavirüs testi yapma bahanesiyle yalnız yaşayan yaşlıların evine girerek, onları soydukları ortaya çıktı.

Polis, hemşirelerin asla koronavirüs testi için evlere gitmediğini belirterek, halkı hırsızlara karşı uyarıyor.

Flamanca yayın yapan VTM kanalına göre, hemşire üniforması giyen kadın hırsızlar, iki kişilik gruplar halinde yaşlıların kapısını çalıyor.

Yetkililerin emriyle koronavirüs testi yapmak için geldiklerini söyleyen hırsızlar, yaşlıları sahte teste tabi tutuyor.

Hırsızlardan biri, ev sahibinin burnuna pamuklu bir çubuk sokup, test yapıyormuş gibi onu oyalarken, diğer hırsız da evdeki para, banka kartı ve değerli eşyaları çalıyor.

Polis uyardı: Hemşireler asla evlere test için gitmiyor

Hırsızların kurbanlarından biri olan 84 yaşındaki Josette adlı Belçikalı kadının oğlu Johan, yaşanları, "Hemşire kılığındaki hırsızlar annemle sohbet etmişler. Onları çok cana yakın ve tatlı bulmuş. 'Ne güzel, test yaptıracağım' diye düşünürken soyulmuş" diye anlatıyor.

Polis sözcüsü Dorien Baens, hemşirelerin asla evlere test için gitmediğini vurgulayarak, halkı uyarıyor.

Polise göre, maske, eldiven ve koruyucu kıyafetleri olmadan yaşlıların kapılarını çalan hırsızlar, kurbanları için maddi hasarın yanı sıra, ciddi bir hastalık bulaştırma riski de taşıyor.

Son günlerde özellikle Hasselt, Tongeren ve Dipenbeek kentlerinde yaşlıları soyan hemşire kılığındaki hırsızların görüntüleri VTM kanalındaki Faruk adlı haber programı tarafından yayımlandı.

Polis, görüntülerdeki kişileri tanıyanların ihbarda bulunmasını istedi.

Belçika, dünyada koronavirüs nedeniyle nüfus başına en fazla ölümün yaşandığı ülkelerin başında geliyor.

Yaklaşık 11,5 milyon nüfuslu Belçika'da şu ana kadar 15 bine yakın kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Yaşamını yitirenlerin büyük bölümü 70 yaş ve üzeri kişilerden oluşuyor.

Belçika'da koronavirüse yakalanan kişi sayısı da 540 bini aştı. Bazı uzmanlar ise bu sayının en az 3-4 kat daha fazla olduğunu savunuyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İnanılmaz: Suya daldı 'onunla' karşılaştı! İnanılmaz: Suya daldı 'onunla' karşılaştı!
Fransız 'Jet Adam' Reffet hayatını kaybettiFransız 'Jet Adam' Reffet hayatını kaybetti
Merkez Bankası’nda görev değişimi! Naci Ağbal kimdir?Merkez Bankası’nda görev değişimi! Naci Ağbal kimdir?

En Çok Okunan Haberler

Bakan Koca'dan korkutan açıklama: Bütün ülkeye yayılmış durumda

Bakan Koca'dan korkutan açıklama: Bütün ülkeye yayılmış durumda

3 ayrı şehirde peş peşe deprem

3 ayrı şehirde peş peşe deprem

20 yıllık küslük bitti! 'Mahsun beni mahçup etti'

20 yıllık küslük bitti! 'Mahsun beni mahçup etti'

Almanya'dan çok ağır yenilgi

Almanya'dan çok ağır yenilgi

İçişleri Bakanlığı'ndan koronavirüs genelgesi

İçişleri Bakanlığı'ndan koronavirüs genelgesi

Erdoğan'ın onayladı! Sağlık Bakanlığı'nda görevden alma

Erdoğan'ın onayladı! Sağlık Bakanlığı'nda görevden alma

İlginizi Çekebilir

Daha önce böyle bir şey görmediniz!

Daha önce böyle bir şey görmediniz!

Youtube'da Kur'an-ı Kerim'i yırttı ve... Harekete geçildi

Youtube'da Kur'an-ı Kerim'i yırttı ve... Harekete geçildi

Devlerin arasında bir sürpriz... İşte dünyanın en çok ziyaret edilen internet siteleri

Devlerin arasında bir sürpriz... İşte dünyanın en çok ziyaret edilen internet siteleri

Koronavirüs Bilim Kurulu toplandı

Koronavirüs Bilim Kurulu toplandı

Kızıl geyik avlamıştı! Tepkilerden sonra kendini böyle savundu

Kızıl geyik avlamıştı! Tepkilerden sonra kendini böyle savundu

Moderna da Kovid-19 aşısının yüzde 94,5 etkili olduğunu açıkladı

Moderna da Kovid-19 aşısının yüzde 94,5 etkili olduğunu açıkladı

Diğer Haberler

Müslüman genç kadın, evlilik teklifini reddettiği Hindu tarafından yakıldı

Evlilik teklifini reddettiği Hindu tarafından yakılarak öldürüldü

Fransız 'Jet Adam' Reffet hayatını kaybetti

Fransız 'Jet Adam' Reffet hayatını kaybetti

Tayvan'da F-16 savaş uçağı eğitim uçuşu sırasında kayboldu

Tayvan'da F-16 savaş uçağı eğitim uçuşu sırasında kayboldu

İngiltere'de hırsızlar 5 milyon sterlinlik Apple ürünü çaldı

Hırsızlar 51 milyon TL'lik Apple ürünü çaldı

Evde 30 dakikada sonuç veren korona test kiti onaylandı

Evde 30 dakikada sonuç veren korona test kiti onaylandı

Covid-19'u etkisiz hale getirdiği iddia edilen maske geliştirildi

Koronayı etkisiz hale getirdiği iddia edilen maske geliştirildi

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.