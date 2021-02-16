Koronavirüs belirtileri nörolojik de olabilir! Bunları yaşıyorsanız...

Görülen nörolojık en yaygın Covid-19 belirtisi ve bulguları baş ağrısı ve baş dönmesidir. Baş Ağrısı Covid-19’a bağlı gelişen tablolarda sıkça izlenmektedir. Baş ağrısı ilk nörolojık tutulum olabileceği gibi,sistemik hastalığın bir parçası olarakta ortaya cıkabılır.Covid-19 ’da görülen bas ağrısı daha cok çift taraflı , başa bütün olarak yayılan ve başta ağırlık , baskı hissi olusturan, ağrı kesicilerden fayda görmediğiniz ,uzun süren dirençli ağrı vasfında görülmektedir. Covid-19'da ayrıca koku ve ağrı sinirleri çok yakın seyrettikleri için baş ağrısıyla birlikte koku kaybı da sıkça görülebilmektedir. Covid baş ağrısı kliniği migren ve gerilim baş ağrısı tiplerinden farklıdır. Sosyal izolasyon, günlük aktivitelerdeki farklılaşma, beslenme ve uyku gibi günlük alışkanlıkların değişmesi migren ataklarında artış meydana getirebilir. Gerek migren ataklarının sıklaşması, gerek yeni süregelen dirençli baş ağrısının olması durumunda hastanın nörolog tarafından değerlendirilmesi gerekmektedir.

KORONAVİRÜS SANTRAL SİNİR SİSTEMİNE YERLEŞEBİLİYOR COVID-19 teşhisi konulan hastalarda yüzde 3-5 oranında inme görülmektedir. Ciddi vakalarda ve özellikle de hipertansiyon, diyabet ,kronik akciğer hastalığı, obezite gibi risk faktörü olan hastalarda virüsün santral sinir sistemine yerleşmesiyle , kanın damarlar içinde pıhtılaşmasıyla veya pıhtının beyıne atmasına yatkınlık yaratmasıyla , beyinde inme görülebilmektedir. Sitokin artışıyla tromboza yatkınlığı artması ve ek olarak pıhtılaşma sistemindeki hasarlanma sonucunda D-dimer ve trombosit seviyelerinde anormallik izlenebilmekte ve tıkayıcı veya kanayıcı inme riski artmaktadır. Çoklu organ yetersizliğinin meydana gelmesi durumunda ensefalopati olarak tanımlanan tablo meydana gelebilmektedir. Sinir sistemi tutulumunun solunum yetmezliğinin artışına neden olabileceği belirtilmektedir. Covid-19'un akciğer tutulumu olan hastalarda da ; beyne giden oksijen azaldığı için, beynin oksijensiz kalmaya en hassas bölgesi olan hafıza bölgesindeki hücrelerde bir süre sonra kayıplar yaşanır, unutkanlık ortaya çıkar. Ani gelişen hafıza kusurları ,davranış değişikliği ortaya çıkabileceği gibi hastaların bir kısmında da, ilerleyen zamanlarda beyindeki hasarlanmalara bağlı unutkanlık, konsantrasyon problemleri, eşyaların yerini bulamama gibi bilişsel bozukluklar görülebilir.