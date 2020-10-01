Koronavirüs bile durduramadı! Akın akın gidiyorlar

Bu yılın 9 aylık döneminde Sümela Manastırını ziyaret edenlerin sayısı 140 bine yaklaşırken bir yandan da devam eden restorasyon çalışmalarında yavaş yavaş sona doğru geliniyor. Bölgede özellikle son 2 ayda havaların güneşli gitmesinin restorasyon çalışmalarını olumlu yönde etkilediği belirtilirken, özel olarak yurt dışından getirilerek kurulan bariyerlerin yer aldığı restorasyon çalışmalarında 2. etap ise sürüyor.

Çalışmalar nedeniyle ara verilen ayin 5 yıl aradan sonra Ortodoks Hristiyanlarca 'Meryem Ana'nın göğe yükseliş günü' olarak kabul edilen 15 Ağustos tarihinde yapılmıştı. Manastırın ayin yapıldığı avlu kısmındaki çalışmalar özel ekip tarafından titizlikle sürdürülürken, çalışmaların en geç önümüzde Mayıs ayına kadar bitirilmesi planlanıyor.

22 Eylül 2015 tarihinde restorasyon çalışmaları nedeniyle ziyarete kapatılan Trabzon’un Maçka ilçesi Altındere Vadisi'nde bulunan Sümela Manastırı’nda restorasyon çalışmaları hızlı bir şekilde sürerken, manastırın bir bölümü 25 Mayıs 2019 tarihinde ziyarete açılmıştı. Ziyaretçiler, manastırı birinci avluya kadar olan bölümünü kadar ziyaret ederken pandemi sürecine rağmen Sümela’ya ilginin azalmadığı gözlendi.