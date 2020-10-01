HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Koronavirüs bile durduramadı! Akın akın gidiyorlar

Koronavirüs bile durduramadı! Akın akın gidiyorlar

YAŞAM HABERLERİ  | 01.10.2020 12:26 | Son Güncelleme

Trabzon'un Maçka ilçesinde koronavirüse rağmen ziyaretçi akınına uğrayan Sümela Manstırı'nda restorasyon çalışmaları devam ediyor. Türkiye'nin inanç turizmi yönünden önemli merkezlerinden birisi olan Sümela Manastırı, 5 yıl aradan sonra ziyaretçilerini ağırlamaya başladı.

Koronavirüs bile durduramadı! Akın akın gidiyorlar

Bu yılın 9 aylık döneminde Sümela Manastırını ziyaret edenlerin sayısı 140 bine yaklaşırken bir yandan da devam eden restorasyon çalışmalarında yavaş yavaş sona doğru geliniyor. Bölgede özellikle son 2 ayda havaların güneşli gitmesinin restorasyon çalışmalarını olumlu yönde etkilediği belirtilirken, özel olarak yurt dışından getirilerek kurulan bariyerlerin yer aldığı restorasyon çalışmalarında 2. etap ise sürüyor.

Çalışmalar nedeniyle ara verilen ayin 5 yıl aradan sonra Ortodoks Hristiyanlarca 'Meryem Ana'nın göğe yükseliş günü' olarak kabul edilen 15 Ağustos tarihinde yapılmıştı. Manastırın ayin yapıldığı avlu kısmındaki çalışmalar özel ekip tarafından titizlikle sürdürülürken, çalışmaların en geç önümüzde Mayıs ayına kadar bitirilmesi planlanıyor.

AW128365_07

22 Eylül 2015 tarihinde restorasyon çalışmaları nedeniyle ziyarete kapatılan Trabzon’un Maçka ilçesi Altındere Vadisi'nde bulunan Sümela Manastırı’nda restorasyon çalışmaları hızlı bir şekilde sürerken, manastırın bir bölümü 25 Mayıs 2019 tarihinde ziyarete açılmıştı. Ziyaretçiler, manastırı birinci avluya kadar olan bölümünü kadar ziyaret ederken pandemi sürecine rağmen Sümela’ya ilginin azalmadığı gözlendi.

AW128365_01

Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 28 Temmuz 2020 günü Sümela Manastırı 2.Etap Açılış Törenine canlı bağlantı ile katılarak bir konuşma yapmıştı.

AW128365_05

İHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
150'den fazla çocuğun babası: Pandemi beni yavaşlatmadı! 150'den fazla çocuğun babası: Pandemi beni yavaşlatmadı!
58 yılını verdi! 'Urartuların sadık bekçisi' görevini bırakıyor58 yılını verdi! 'Urartuların sadık bekçisi' görevini bırakıyor
Güncel koronavirüs tablosu, vaka sayısı ve can kaybı sayısı!Güncel koronavirüs tablosu, vaka sayısı ve can kaybı sayısı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Fahriye Evcen ile yeğeni Rüya'nın şaşırtan benzerliği!
Fahriye Evcen ile yeğeni Rüya'nın şaşırtan benzerliği!
CHP'li Murat Emir: Sağlık Bakanı, 29 bin 377 vaka iddiamıza yanıt veremedi
CHP'li Murat Emir: Sağlık Bakanı, 29 bin 377 vaka iddiamıza yanıt veremedi
Evinde otururken fark ettiği hırsızlara ateş açtı
Evinde otururken fark ettiği hırsızlara ateş açtı
Okan Bayülgen: Büyük bir tiksintiyle sona ereceğini öngörüyorum
Okan Bayülgen: Büyük bir tiksintiyle sona ereceğini öngörüyorum
Habertürk canlı yayınında panik anları! Bir anda fenalaştı
Habertürk canlı yayınında panik anları! Bir anda fenalaştı
Çatışmalarda son durum! Azerbaycan ordusu, Ermenistan'ın kayıplarını açıkladı
Çatışmalarda son durum! Azerbaycan ordusu, Ermenistan'ın kayıplarını açıkladı
İlginizi Çekebilir
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Ölen yavrusu için mezar kazan köpeğin görüntüsü yürekleri burktu
Ölen yavrusu için mezar kazan köpeğin görüntüsü yürekleri burktu
24 saatte gerçekleşecek mucizenin tarifi: 6 diş sarımsak...
24 saatte gerçekleşecek mucizenin tarifi: 6 diş sarımsak...
Öğretmenlere 60 bin atama mı yapılacak?
Öğretmenlere 60 bin atama mı yapılacak?
Böyle sapıklık görülmedi! Bankamatikteki kadınların arkasına yanaşıp...
Böyle sapıklık görülmedi! Bankamatikteki kadınların arkasına yanaşıp...
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kadıköy'de inşaatta iskele çöktü: 3 yaralı
Kadıköy'de inşaatta iskele çöktü: 3 yaralı
İçine demir tozu bile katıyorlar! Baharattaki hileyi anlamak için...
İçine demir tozu bile katıyorlar! Baharattaki hileyi anlamak için...
58 yılını verdi! 'Urartuların sadık bekçisi' görevini bırakıyor
58 yılını verdi! 'Urartuların sadık bekçisi' görevini bırakıyor
'Pes' dedirten olay! 'Co-19' adıyla ilaç hazırlayıp, satarken yakalandı
'Pes' dedirten olay! 'Co-19' adıyla ilaç hazırlayıp, satarken yakalandı
Hiç geçmediği yoldan traktörüne ceza geldi, isyan etti!
Hiç geçmediği yoldan traktörüne ceza geldi, isyan etti!
Eski kurşun fabrikasında topraktan duman çıkıyor, alevler yükseliyor!
Toprak kendiliğinden alev alıyor, dumanlar yükseliyor!
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.