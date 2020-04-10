Koronavirüs Bilim Kurulu bugün toplanıyor

Koronavir\u00fcs Bilim Kurulu saat 16.00\u2019da video konferans y\u00f6ntemiyle toplanacak. Toplant\u0131da vaka art\u0131\u015f\u0131 ve hastalar\u0131n durumu de\u011ferlendirilecek.\nToplant\u0131n\u0131n ard\u0131ndan Bakan Koca'n\u0131n saat 19.00'da a\u00e7\u0131klama yapmas\u0131 bekleniyor.\nKaynak: \u0130HA\n\nG\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130 Koronavir\u00fcs\u00fc yenen kad\u0131n: \u0130\u00e7im yan\u0131yor, d\u0131\u015f\u0131m donuyorduBakan Soylu a\u00e7\u0131klad\u0131: 138 bin ki\u015fi karantinada Belinizdeki a\u011fr\u0131 ge\u00e7miyorsa dikkat!