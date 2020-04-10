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Koronavirüs Bilim Kurulu bugün toplanıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.04.2020 08:51 | Son Güncelleme

Koronavirüs Bilim Kurulu bugün saat 16.00'da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında toplanacak. Bakan Koca toplantının ardından açıklama yapacak.

Koronavirüs Bilim Kurulu bugün toplanıyor

Koronavirüs Bilim Kurulu saat 16.00’da video konferans yöntemiyle toplanacak. Toplantıda vaka artışı ve hastaların durumu değerlendirilecek.

Toplantının ardından Bakan Koca'nın saat 19.00'da açıklama yapması bekleniyor.

Kaynak: İHA


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Koronavirüs Bilim Kurulu Fahrettin Koca

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