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  4. Koronavirüs Bilim Kurulu toplanıyor! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklama yapacak

Koronavirüs Bilim Kurulu toplanıyor! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklama yapacak

25.11.2020 08:50 | Son Güncelleme:
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Koronavirüs Bilim Kurulu toplanıyor! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklama yapacak

Son dakika haberine göre Koronavirüs Bilim Kurulu bugün toplanıyor. Kritik toplantıda sokağa çıkma kısıtlamasının genişletilmesinin görüşüleceği iddia edildi.

Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında toplanıyor. Saat 17.00’deki kritik toplantıda koronavirüs salgınındaki son durum ve kısıtlama kararları ele alınacak.

Toplantının ardından saat 19.00’da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca basın açıklaması yapacak.

SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI GENİŞLEYECEK Mİ?

Bilim Kurulu toplantısında kısıtlamaların genişletileceği hatta sokağa çıkma yasağının cumartesi ve pazar günleri 48 saat olarak düzenleneceği düşünülüyor.

3 İL İÇİN ÖNEMLİ UYARI

Öte yandan Sağlık Bakanı Koca, 6 ilin sağlık müdürleriyle görüştü. Koca, "Bursa, Kocaeli ve Gaziantep'te belirgin artış var. Bu illerimizde daha gayretli, daha titiz bir çalışma gerekiyor" ifadelerini kullandı.

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KORONAVİRÜS GÜNLÜK HASTA TABLOSU

Fahrettin Koca, 'Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu' verilerini paylaştı. Son 24 saatte yapılan 162 bin 231 testten, 7 bin 381 koronavirüs hastası tespit edildi. Bugün yaşamını yitiren 161 kişi ile toplam can kaybı 12 bin 672'ye yükseldi.

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