Koronavirüs (Covid-19): Dünyada vaka sayısı 100 bini aştı, aşı ihtimali var mı?

Koronavirüs 80'i aşkın ülkeye yayılmış durumda ve vaka sayısı bugün itibarıyla 100 bini aştı.

Henüz insanları Covid-19 hastalığına yol açan koronavirüsten koruyacak bir aşı yok. Fakat, araştırmaların son hızla sürdürüldüğünü biliyoruz. Acaba yakında bir aşı üretilmesi ihtimali var mı?

Aşı çalışmaları sonucunu ne zaman verebilir?

Şu ana kadar yapılan çalışmalarda bilim insanları bazı aşılar geliştirdiler ve hayvanlar üzerinde denemeler başladı.

Hayvanlar üzerindeki ilk denemeler olumlu sonuç verirse önümüzdeki aylarda insanlar üzerinde de denemeler yapılabilecek.

Fakat uzmanlar kullanımı güvenli bir koronavirüs aşısını yıl sonundan önce geliştirebilseler bile, aşının büyük miktarlarda üretimi kolay olmayacak.

Gerçekçi bir bakışla aşının hemen herkesin kullanımına sunulabilmesi gelecek yılın ortalarını bulabilir.

Bütün bunlar aşı üretimi konusunda en yeni yaklaşımlar kullanılarak ve çok hızlandırılmış bir şekilde yapılıyor, dolayısıyla da herşeyin yolunda gideceğinin garantisi yok.

Unutmayalım ki son salgından bağımsız olarak, daha önce ortaya çıkmış ve insanlarda bildiğimiz soğuk algınlığına yol açan dört ayrı koronavirüs çeşidi daha var ve bunların hiç birinin aşısı bulunmuş değil.