Koronavirüs: Dünyanın alt üst olmasından hangi olumlu sonuçlar çıkabilir?

Son birkaç haftada dünyada çok şey değişti, ama bu sıkıntılı ve çalkantılı dönemde, insanın iki özelliğini güçlendirmiş olarak bu krizden çıkabiliriz. İyilik ve yaratıcılık. Peki bu nasıl olacak?

Eski bir asker olan ABD'li Michael Michalko, birkaç yıl önce, yaratıcılığı güçlendirmeyi amaçlayan ilginç bir fikir ortaya atmıştı. "Tersini varsaymak" adını verdiği bu yöntem, ele alınan herhangi bir konuyla ilgili yaygın kanıları tersinden düşünmeyi içeriyordu.

Örneğin bir taksi şirketi açmak istiyorsunuz. Akla gelen ilk kanı "taksi şirketlerinin arabaları olur" fikridir. Oysa bu kanıyı tersine çevirdiğinizde "taksi şirketlerinin arabası olmaz" fikri gündeme gelir ve böylece hiçbir aracı olmayan ama dünyanın en büyük taksi şirketi doğar: Uber.

Koronavirüs salgını nedeniyle hayatımız altüst oldu. Birkaç aya kadar normale dönmeyi umut etsek de belki de hiçbir şey eskisi gibi olmayacak.

Ama bu dönem sorunların yanında fırsatlar da içeriyor.

Dünyayı ve oradaki yerimizi yeniden tahayyül etme olanağı doğuyor örneğin. Yaratıcılığın güçlü olmasını gerektiren sektörlerde yeni ürünler ve buluşlar için yaygın kullanılan yöntemlerden biridir tersini farzetmek.