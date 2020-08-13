Koronavirüs: Dünyanın en büyük kumarhane bölgesi Makao yeniden açılıyor

Dünyanın en büyük kumarhanelerine ev sahipliği yapan Çin'e bağlı özel bölge Makao, koronavirüs önlemlerinin gevşemesiyle turist vizesi vermeye başlıyor.

Uzak Doğu'nun Las Vegas'ı olarak anılan ve dünyanın en büyük kumarhanelerinin şubelerinin bulunduğu Makao, koronavirüs karantinasının ardından hayalet bir şehre dönüştü.

Bölge yetkilileri kumarhane müşterilerinin geri dönmesi için bu haftadan itibaren turist vizelerine başvuruları açacaklarını duyurdu.

Bölgenin bağlı olduğu Çin ana karasından bireysel başvurular ve tur grupları için vize başvuruları kademeler halinde açılacak. Çin dışından turistler için vize başvurularının ne zaman mümkün olacağı henüz açıklanmadı.

Hasılat Las Vegas'ın beş katı

Bölgedeki kumarhane işletmecileri yüksek giderleri nedeniyle günde tahmini olarak 15 milyon dolar kaybediyor.

Ocak ayından itibaren koronavirüsün yayılmasını engellemek amacıyla uygulanan seyahat yasağının gevşetilmesi kumarhane işletmecilerini umutlandırdı. Bölgedeki işletmelerin geliri büyük oranda Çinlilerden geliyor ve toplamda Las Vegas'taki kumarhanelerin beş katı düzeyinde hasılat elde ediliyor.