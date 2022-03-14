Koronavirüs etkisi: Apple'ın tedarikçisi Foxconn'u "kapanma" vurdu!

Koronavirüs salgını henüz hayatımızdan tamamen çıkmadı. Omicron varyantı ile virüs eski gücünü yitirmiş olsa da dünyanın bazı yerlerinde koronavirüs kısıtlamaları uygulanmaya devam ediyor. Bu yerlerden biri, görünüşe bakılırsa Apple'ın önde gelen tedarikçisi Foxconn'un en büyük üretim merkezi olan Çin'in Shenzhen şehri.

FOXCONN ASKIYA ALDI

Foxconn, Çin'in Kovid-19 vakalarındaki artışla mücadele etmek için Shenzhen ve Şanghay şehirlerinde kapanma kararları almasının ardından üretimi askıya almak zorunda kaldı.

Şehir çapında zorunlu olmayan iş yerlerinin kapanması, toplu taşımanın durdurulması ve bölge sakinlerinin zorunlu haller dışında evlerinden çıkmamalarının tavsiye edilmesi gibi önlemler alındığı paylaşıldı.

Foxconn'un ise üretimini desteklemek için diğer şehirlerdeki tesislerini kullanma planlarını harekete geçirdiği öğrenildi.

APPLE'IN ÜRETİMİNE ETKİSİ OLABİLİR

Foxconn'un Shenzhen'deki iki tesisinde Apple için hangi cihazları ürettiği tam olarak bilinmiyor. Ancak Foxconn iPhone'un en büyük üreticisi olarak tanınıyor. Bu yüzden kısıtlama kararının Apple'ın üretimini etkileyeceği tahmin ediliyor.

Öte yandan Shenzhen, Huawei, Oppo ve TCL gibi büyük teknoloji şirketlerine de ev sahipliği yapıyor.

