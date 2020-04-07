Koronavirüs: Ev hapsindekilerin karantina günleri için tavsiyeleri neler?

Sibirya'da çocuk tiyatrosu yönetmeni olan ve feminist görüşleriyle bilinen Yulia Tsvetkova da kadın ve LGBT haklarıyla ilgili faaliyetleri nedeniyle dört ay ev hapsinde tutuldu.

Bu sırada günlük tutmayı, önemsiz de olsa aklınıza gelen en küçük şeyleri bile yazmayı öneriyor.

"Önemli konulara yoğunlaşma, ben kimim, yaşamdan ne bekliyorum gibi soruları düşünme imkânı buluyorsunuz."

"Etraftaki kaostan kurtulmak için iyi bir olanak sunuyor" diyor Serbennikov ve ekliyor:

Normal yaşantımız telefon, Instagram, Facebook ile sık sık kesintiye uğruyor. Ama tecrit bunlara ara vermeye neden oluyor.

Rus tiyatro yönetmeni Kirill Serebrennikov, Moskova'da bir buçuk yıl ev hapsinde tutuldu. Tecritte yaşadıklarını "İçeride çıldırmamak için ne yapmalı?" konulu bir videoya dönüştürdü.

BBC Rusça Servisi, bunu yaşamış altı kişi ile konuşarak tecritte yaşamın nasıl sürdürülebileceği konusunu ele aldı.

Son yıllarda Rusya'da siyasi veya diğer suçlardan on binlerce kişi (resmi rakamlara göre 2013-2018 arasında 60 bin kişi) ev hapsine alındı.

Koronavirüs salgını nedeniyle uygulanan sokağa çıkma yasağı, izolasyon veya karantina canınızı mı sıkıyor?

Tsvetkova bunun "suçluluk duymadan hiçbir şey yapmamak için harika bir fırsat sunduğunu" söylüyor.

'**Moraliniz bozulabilir**'

Geçen yaz Moskova'daki protestolara katıldığı için duruşma öncesinde bir ay gözaltında, daha sonra da üç ay ev hapsinde tutulan Sergey Fomin ise gözaltı sonrası yaptığı planları şöyle anlatıyor:

"Egzersiz yapmayı ve kitap okumayı planlıyordum. Ama bir ay sonra günlük rutinim çöktü. Sabah 10'da uyanıyor, öğleden sonra 3'e kadar yataktan çıkmıyor, banyoda üç saat kalıyor, sonra yine yatağa giriyordum."

Yulia da zorluk çektiğini söylüyor. "Kozamın içinden çıkmamak, yorganın altında kalmak, kendimi dünyadan ve gerçeklerden soyutlamak istiyordum. Bu durum beni korkuttu" diyor.

Matematikçi Dmitry Bogatov ise 2018'de altı ay ev hapsinde tutulmuştu.

"Bu durumda bir plan yapıp sadık kalmak gerçekten zor, çünkü normal yaşantımızda bizi yönlendiren bir şeyler var, dükkanların kapanma saati, işyerinde çalışma saatleri gibi. Ama ev hapsinde bunların tümü anlamsız hale geliyor."

Ukrayna Edebiyatı Kütüphanesi'nin eski müdürü Natalya Sharina 2015'te gözaltına alınmış ve 18 ay ev hapsinde tutulmuştu.