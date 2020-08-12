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Koronavirüs: Fransa Başbakanı Castex 'Yanlış yola girdik, vakalar arttı' dedi

12.08.2020 11:48 | Son Güncelleme

Fransa'da günlük koronavirüs vaka sayısı son 24 saatte yaklaşık iki katına çıktı. Başbakan Jean Castex, vakaların "Fransa'nın son iki haftadır yanlış yola girmesinden kaynaklandığını" söyledi.

Koronavirüs: Fransa Başbakanı Castex 'Yanlış yola girdik, vakalar arttı' dedi

Fransa'da günlük koronavirüs vaka sayısı son 24 saatte yaklaşık iki katına çıktı. Başbakan Jean Castex, vakaların "Fransa'nın son iki haftadır yanlış yola girmesinden kaynaklandığını" söyledi.

Castex, "Yakından izlediğimiz salgında durumumuz kötüye gidiyor. 3 hafta önce günlük ortalama vaka sayımız 1000 civarındaydı. Şimdi 2000'e çıktı" dedi.

Salgının kontrol altında tutulamayacak bir noktaya gelebileceği uyarısında bulunan Castex ayrıca yerel yönetimlerden maske takma zorunluluğunu yaygınlaştırmalarını istedi.

Fransa'da ülke genelinde toplu taşıma araçlarıyla devlet daireleri ve mağazalar gibi kapalı alanlarda maske takmak zorunlu.

Bazı belediyeler, belli yerler için dışarıda da maske takma zorunluğu getirdi. Bunlar arasında başkent Paris'teki turistik mekanlar ve Sen Nehri'nin kıyıları da var.

Nice gibi bazı kentlerde sokakta maske takmak zorunlu

Mart ve Nisan'da büyük bir salgın dalgasının görüldüğü Fransa'da Covid-19 hastalığı sonucu 30 binden fazla kişi yaşamını yitirdi.

Amerikan Johns Hopkins Üniversitesi'nin verilerine göre Fransa ölü sayısında dünyada yedinci sırada.

Konserler ve spor etkinlikleri

Sıkı karantina önlemlerinin ardından tatil sezonunun başlamasıyla ülkede Mayıs ve Haziran'da sınırlamalar hafifletilmiş yabancı ziyaretçilere kapılar açılmıştı.

5 binden fazla kişinin bir araya gelebileceği konser ve spor etkinliklerine bu ayın sonunda izin verilmesi planlanıyordu. Ancak yasak 30 Ekim'e kadar uzatıldı.

Hafta sonunda ülkenin güneyindeki Lozere'de 10 bin kişinin katıldığı izinsiz bir konser için bir araya geldiği belirtiliyor. Kimsenin maske takmadığı ve sosyal mesafe kurallarına uyulmadığı belirtilen konser belediye tarafından engellendi.

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