Koronavirüs: Fransa Başbakanı Castex 'Yanlış yola girdik, vakalar arttı' dedi

Mart ve Nisan'da büyük bir salgın dalgasının görüldüğü Fransa'da Covid-19 hastalığı sonucu 30 binden fazla kişi yaşamını yitirdi.

Bazı belediyeler, belli yerler için dışarıda da maske takma zorunluğu getirdi. Bunlar arasında başkent Paris'teki turistik mekanlar ve Sen Nehri'nin kıyıları da var.

Fransa'da ülke genelinde toplu taşıma araçlarıyla devlet daireleri ve mağazalar gibi kapalı alanlarda maske takmak zorunlu.

Salgının kontrol altında tutulamayacak bir noktaya gelebileceği uyarısında bulunan Castex ayrıca yerel yönetimlerden maske takma zorunluluğunu yaygınlaştırmalarını istedi.

Fransa'da günlük koronavirüs vaka sayısı son 24 saatte yaklaşık iki katına çıktı. Başbakan Jean Castex, vakaların "Fransa'nın son iki haftadır yanlış yola girmesinden kaynaklandığını" söyledi.

Konserler ve spor etkinlikleri

Sıkı karantina önlemlerinin ardından tatil sezonunun başlamasıyla ülkede Mayıs ve Haziran'da sınırlamalar hafifletilmiş yabancı ziyaretçilere kapılar açılmıştı.

5 binden fazla kişinin bir araya gelebileceği konser ve spor etkinliklerine bu ayın sonunda izin verilmesi planlanıyordu. Ancak yasak 30 Ekim'e kadar uzatıldı.

Hafta sonunda ülkenin güneyindeki Lozere'de 10 bin kişinin katıldığı izinsiz bir konser için bir araya geldiği belirtiliyor. Kimsenin maske takmadığı ve sosyal mesafe kurallarına uyulmadığı belirtilen konser belediye tarafından engellendi.