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Koronavirüs geçiren çocuklara dikkat: Kalplerinde hasar kalıyor!

DÜNYA HABERLERİ  | 09.09.2020 13:49 | Son Güncelleme

Yeni bir araştırmaya göre Kovid-19’la bağlantılı olduğu düşünülen Multisistem enflamatuar sendromu (MIS-C), çocukların kalbine ciddi ölçüde zarar verebiliyor. Uzmanlar, bazı çocukların bu hasar yüzünden ömür boyu izlenmesi gerekebileceğini ifade ediyor.

Koronavirüs geçiren çocuklara dikkat: Kalplerinde hasar kalıyor!

San Antonio'daki Teksas Üniversitesi Sağlık Bilimleri Merkezi'nden Dr. Alvaro Moreira, yaptıkları vaka çalışmalarının sonuçlarını açıkladı. Moreira’nın aktardığına göre MIS-C, asemptomatik seyreden enfeksiyonlardan üç veya dört hafta sonra, sağlıklı görünen çocuklara hiçbir uyarı vermeden saldırabiliyor.

Dr. Moreira, “Literatüre göre çocukların, MIS-C geliştirmesi için Kovid-19’un üst solunum yoluyla ilgili tipik belirtilerini göstermesine gerek yoktu. Korkutucu” dedi ve ekledi:

Çocukların hiçbir semptomu olmayabilir, hatta hastalığa yakalandıklarını bilmiyor olabilir. Ve birkaç hafta sonra vücutlarında bu şiddetli iltihaplanma gelişebilir.

KARDİYAK ANOMALİ

Hakemli tıp dergisi The Lancet’e bağlı EClinicalMedicine'de 4 Eylül’de yayımlanan çalışmada 1 Ocak ve 25 Temmuz arasında bildirilen 662 MIS-C vakası inceledi.

Vakaların çoğunda troponin gibi göstergelerin bulunduğu kalp tutulumu gözlemlendi. Troponin, yetişkinlerde kalp krizi teşhisinde gösterge olarak kullanılan bir protein.

MIS-C sendromundan mustarip çocuklarda bu proteinin, normal seviyenin 50 kat üzerinde olduğu görüldü.

Çocukların neredeyse yüzde 90'ına (581) ekokardiyografi çekildiğini söyleyen Dr. Moreira, şöyle konuştu:

Veriler, MIS-C'li çocuklarda şiddetli iltihaplanma ve kalplerinde potansiyel doku hasarı olduğunu gösteriyor. Bunların uzun vadede ne gibi etkileri olabileceğini anlamak için bu çocukları yakından takip etmemiz gerek.

Science Daily’ye göre kalbe yönelik hasarlar arasında şunlar yer alıyor:

Koroner kan damarlarının genişlemesi. Bu sorun, Kawasaki hastalığında da görülüyor.

Depresif ejeksiyon fraksiyonu. Bu fenomen, kalbin vücut dokularına oksijenli kanı pompalama kabiliyetinin azaldığını gösteriyor.

Çocukların yaklaşık yüzde 10'unda koroner damar anevrizması. Moreira’ya göre bu, kan damarının bir bölgesinde şişme olduğu anlamına geliyor.

Gelecekte yaşanacak olası problemler açısından en yüksek riski ise anevrizması olan çocuklar taşıyor. Moreira konuyla ilgili şu açıklamalarda bulundu:

Problemin çözülüp çözülmeyeceğini veya hayatlarının geri kalanında var olup olmayacağını görmek için bu çocukların çok kez ultrasona girmesi gerek. Bunlar gözlem ve takip gerektirecek çocuklar.


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