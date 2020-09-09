Koronavirüs geçiren çocuklara dikkat: Kalplerinde hasar kalıyor!

San Antonio'daki Teksas Üniversitesi Sağlık Bilimleri Merkezi'nden Dr. Alvaro Moreira, yaptıkları vaka çalışmalarının sonuçlarını açıkladı. Moreira’nın aktardığına göre MIS-C, asemptomatik seyreden enfeksiyonlardan üç veya dört hafta sonra, sağlıklı görünen çocuklara hiçbir uyarı vermeden saldırabiliyor.

Dr. Moreira, “Literatüre göre çocukların, MIS-C geliştirmesi için Kovid-19’un üst solunum yoluyla ilgili tipik belirtilerini göstermesine gerek yoktu. Korkutucu” dedi ve ekledi:

Çocukların hiçbir semptomu olmayabilir, hatta hastalığa yakalandıklarını bilmiyor olabilir. Ve birkaç hafta sonra vücutlarında bu şiddetli iltihaplanma gelişebilir.

KARDİYAK ANOMALİ

Hakemli tıp dergisi The Lancet’e bağlı EClinicalMedicine'de 4 Eylül’de yayımlanan çalışmada 1 Ocak ve 25 Temmuz arasında bildirilen 662 MIS-C vakası inceledi.

Vakaların çoğunda troponin gibi göstergelerin bulunduğu kalp tutulumu gözlemlendi. Troponin, yetişkinlerde kalp krizi teşhisinde gösterge olarak kullanılan bir protein.

MIS-C sendromundan mustarip çocuklarda bu proteinin, normal seviyenin 50 kat üzerinde olduğu görüldü.