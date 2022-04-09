HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Koronavirüs genelgesi Resmi Gazete'de! Yürürlükten kaldırıldı

Koronavirüs genelgesi Resmi Gazete'de! Yürürlükten kaldırıldı

09.04.2022 07:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Haziran 2021 tarihinde yayımlanan "Covid-19 salgınında normalleşme tedbirleri"ni içeren genelge yürürlükten kaldırıldı. Resmi Gazete'de yayımlanan karar sonrası, normalleşme sürecinde Sağlık Bakanlığı'nın ve Bilim Kurulu'nun alacağı tedbirler uygulanacak.

Koronavirüs genelgesi Resmi Gazete'de! Yürürlükten kaldırıldı

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan 'Covid-19 Kapsamında Kamu Çalışanlarına Yönelik Tedbirler' konulu genelgeye göre, Haziran 2021 tarihinde yayımlanan 'Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Normalleşme ve Alınacak Tedbirler' konulu genelge yürürlükten kaldırıldı.

Yayımlanan genelge ile salgınla mücadelede Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri doğrultusunda belirlenen tedbir ve kurallara uyulacağı, kamu kurum ve kuruluşlarında herhangi bir aksaklığa sebebiyet verilmeyeceği aktarıldı. (DHA)

iStock-1282341109

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İBB'nin zam kararı sonrası akın ettiler! Taksi kuyrukları gece boyu devam ettiİBB'nin zam kararı sonrası akın ettiler! Taksi kuyrukları gece boyu devam etti
Araca doldurduğu yakıt, sulu mazot çıktıAraca doldurduğu yakıt, sulu mazot çıktı
Beyoğlu’nda kadınlar marketi birbirine kattıBeyoğlu’nda kadınlar marketi birbirine kattı
Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) resmi gazete
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Mesut Özil'in yeni takımı pes dedirtti! 'Bu kadar mı düştün?'

Mesut Özil'in yeni takımı pes dedirtti! 'Bu kadar mı düştün?'

Müge Anlı'da şaşkına çeviren olay! Seyirci ne olduğunu anlamadı

Müge Anlı'da şaşkına çeviren olay! Seyirci ne olduğunu anlamadı

Mansur Yavaş'ın adı öne sürülmüştü! Babacan'dan 'Cumhurbaşkanı adayı' açıklaması

Mansur Yavaş'ın adı öne sürülmüştü! Babacan'dan 'Cumhurbaşkanı adayı' açıklaması

Bakan Koca'dan Nisa bebeğin sağlık durumu ile ilgili flaş açıklama

Bakan Koca'dan Nisa bebeğin sağlık durumu ile ilgili flaş açıklama

ABD Kongresinden Biden'a 'Bayraktar TB-2' çağrısı

ABD Kongresinden Biden'a 'Bayraktar TB-2' çağrısı

Araca doldurduğu yakıt, sulu mazot çıktı

Araca doldurduğu yakıt, sulu mazot çıktı

İlginizi Çekebilir

Gişede rekabet büyüdü! İşte haftanın filmleri...

Gişede rekabet büyüdü! İşte haftanın filmleri...

Hayalinizdeki tatilin 4 yolu!

Hayalinizdeki tatilin 4 yolu!

Hem şık hem teknolojiye ayak uydurmak isteyenlerin bir numaralı tercihi

Hem şık hem teknolojiye ayak uydurmak isteyenlerin bir numaralı tercihi

Geliri dudak uçuklattı! “Buna neden para ödüyorlar?”

Geliri dudak uçuklattı! “Buna neden para ödüyorlar?”

Misafirleriniz için çok lezzetli iftar menüsü!

Misafirleriniz için çok lezzetli iftar menüsü!

Küçük sorunları 10 dakikada çözecek uygun fiyatlı ürünler

Küçük sorunları 10 dakikada çözecek uygun fiyatlı ürünler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.