Koronavirüs günlerinde umut veren beş şey

Dünyanın dört bir yanında koronavirüsün yayılışı devam ederken milyonlarca insanın zor ve karanlık günlerden geçtiğine kuşku yok. Vakaların ve ölümlerin sayısı artıyor, şehirler hatta ülkeler kendini karantinaya alıyor ve çok sayıda insan kendisini dünyadan tecrit ediyor. Fakat bütün bu kaygı verici haberlerin arasında bile insanı umutlandıran bazı şeyler de var.

Hava kirliliği azalıyor

Tek tek birçok ülke virüsün yayılışını durdurmak için kısmi ya da ulusal karantina uygulamaya geçerken, kirlilik düzeylerinde önemli düşüşler görüldü.

Gerek Çin, gerekse İtalya'da yapılan ölçümlerde, sanayi faaliyetleri ve motorlu araç kullanımındaki azalma nedeniyle, havada ciddi kirlilik ve ısınmaya yol açan nitrojen dioksit adlı kimyasal maddenin önemli miktarlarda düşüş gösterdiği belirlendi.

New York'daki araştırmacıların BBC'ye verdiği bilgiye göre orada yapılan ilk ölçümlerde de çoğunlukla motorlu araçların havaya saldığı karbon monoksit gazı, geçen yıla kıyasla şu aralar yüzde 50 düşüş gösteriyor.

Buna bir de iptal edilen uçak seferleri, milyonlarca kişinin işe gitmek yerine evden çalışmasını da eklersek dünya çapında hava kirliliğinde büyük düşüşler beklenebilir.