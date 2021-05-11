Koronavirüs haritası: İllere göre vaka sayısı kaç, en yüksek vaka sayısı hangi ilde?

Sağlık Bakanlığı, 1-7 Mayıs haftasına ait 100 bin nüfusa düşen haftalık vaka sayılarını açıkladı. Resmi veriler, Türkiye genelinde vaka sayılarındaki düşüşün devam ettiğini gösteriyor. Sağlık Bakanlığı verilerine göre, Ardahan hariç Türkiye'nin bütün illerde haftalık vaka sayısı, bir önceki haftaya göre düşüş kaydetti. Ardahan'da ise 100 bin nüfusa düşen vaka sayısı 1-7 Mayıs haftasında bir önceki döneme kıyasla yüzde 1,65 artarak 255,82 oldu. İstanbul, 1-7 Mayıs haftasında da en yüksek vakanın görüldüğü il olmayı sürdürdü. İstanbul'da söz konusu dönemde 100 bin kişiye düşen vaka sayısı yüzde 32 azalarak, 359,99 oldu. İstanbul'un ardından ikinci sıraya Kastamonu yerleşirken, Tekirdağ da üçüncü sıradaki yerini korudu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabı üzerinden paylaştığı mesajda, "Kararlılığımız vaka sayılarını düşürmeye devam edecek" dedi. https://twitter.com/drfahrettinkoca/status/1391757002993512448 Türkiye'de 29 Nisan akşamından bu yana tam kapanma dönemi yürürlükte bulunuyor. 17 Mayıs Pazartesi sabah 05.00'e kadar sokağa çıkma kısıtlaması aralıksız uygulanması öngörülüyor.

12 Nisan'da açıklanan kararlarla Ramazan ayı boyunca "kısmi kapanmaya" geçilmişti. Mart ayı başından bu yana açıklanan risk haritasında ise bir değişiklik yapılmadı. Kademeli normalleşme uygulaması kapsamında, iller "düşük riskli", "orta riskli", "yüksek riskli" ve "çok yüksek riskli" iller kategorilerine ayrılıyor ve bu kategorilere göre farklı kısıtlayıcı tedbirlerin uygulanmasına başlanmıştı. Ancak tam kapanmayla kısmi kapanma ve risk haritası uygulamaları da fiilen sona erdi. En yüksek vaka sayısı İstanbul'da 1-7 Mayıs Nisan haftasında en yüksek vaka sayısına sahip il İstanbul oldu. İstanbul'da bir haftada vaka sayısı yüzde 32,34 geriledi ve 359,99'a düştü. En yüksek vaka sayısına sahip iller şöyle: İstanbul: 359,99 Kastamonu. 340,08 Tekirdağ: 318,48 Zonguldak: 309,37 Erzurum: 303,58 Bu illerin toplam nüfusları 100 bine bölündükten sonra çıkan sayıyı bu ortalama değerlerle çarpılınca haftalık vaka sayılarına ulaşılıyor. Her 100 bin kişiye düşen haftalık vaka sayısı oranının en düşük olduğu iller sıralamasında ise bazı değişiklikler oldu. Vaka sayısının bir haftada yüzde 42,45 azaldığı Adana, ilk kez en düşük vaka sayısının görüldüğü beş il arasına girdi.

En düşük vaka sayılarının tespit edildiği iller şöyle: Şırnak: 36,08 Adana: 61,41 Mardin: 62,36 Şanlıurfa: 66,89 Van: 71,95 En büyük düşüş Çanakkale'de Türkiye'de 1-7 Mayıs haftasında Ardahan hariç tüm illerde vaka sayıları bir önceki haftaya kıyasla düşüş kaydetti. En fazla düşüşün görüldüğü il yüzde 46,80 ile Çanakkale oldu. Son haftalarda en fazla vakanın görüldüğü ilk beş il içerisinde yer alan Çanakkale, bu düşüşle birlikte 24'üncü sıraya geriledi. En fazla düşüşün görüldüğü iller sıralamasında ikinci sırada ise vakaların yüzde 45,85 azaldığı Kilis yer aldı. Yüzde 44,82'lik düşüşle Hatay dördüncü, yüzde 44,34'lük düşüşle Düzce dördüncü ve yüzde 43,34'lük düşüşle Osmaniye beşinci sırada bulunuyor. Ağrı, Zonguldak, Şanlıurfa, Iğdır ve Siirt'te haftalık vaka düşüşleri yüzde 10'un altında kalan iller. Risk haritasında son durum Sağlık Bakanlığı, bir ayı aşkın bir süredir risk haritasında değişiklik yapmıyor. Ancak bakanlığın internet sitesinde 20-26 Mart haftasına ait risk haritası halen duruyor. Türkiye, tam kapanma dönemini başlatmaya hazırlandığı için risk haritası uygulaması da fiilen sona ermiş durumda.