Koronavirüs haritası: İllere göre vaka sayısı kaç, en yüksek vaka sayısı hangi ilde?

Sağlık Bakanlığı, 22-28 Mayıs haftasına ait 100 bin nüfusa düşen haftalık vaka sayılarını açıkladı. Resmi verilere göre, 10 ilde artış görülürken, diğer illerdeki düşüş eğilimi devam etti. Sağlık Bakanlığı verilerine göre, haftalık vaka sayılarının artış gösterdiği iller Siirt, Hakkari, Bilecik, Bayburt, Muş, Karaman, Diyarbakır, Uşak, Bitlis ve Van olarak sıralanıyor. Siirt'te 100 bin nüfusa düşen vaka sayısındaki artış yüzde 66, Hakkari'de yüzde 31, Bilecik'te de yüzde 19 oldu. Gümüşhane aynı zamanda 22-28 Mayıs haftasında 162,31 ile 100 bin nüfusa düşen en yüksek vaka sayısının tespit edildiği il olmayı sürdürdü. Vaka sayısı açısından Gümüşhane'yi Bilecik, Kars, Ankara ve Kütahya takip ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabı üzerinden paylaştığı mesajda, "Olumlu seyir sürüyor. Bu güce güvenin" dedi. https://twitter.com/drfahrettinkoca/status/1399775743610077185 Türkiye'de 17 Mayıs itibarıyla tam kapanma döneminde getirilen kısıtlamaların bir bölümü hafifletilerek, "kademeli normalleşme" adı verilen döneme geçildi. Kademeli normalleşme sürecinin ikinci aşaması 1 Haziran'da başladı.

12 Nisan'da açıklanan kararlarla Ramazan ayı boyunca "kısmi kapanmaya" geçilmişti. Mart ayı başından bu yana açıklanan risk haritasında ise bir değişiklik yapılmadı. Kademeli normalleşme uygulaması kapsamında, iller "düşük riskli", "orta riskli", "yüksek riskli" ve "çok yüksek riskli" iller kategorilerine ayrılıyor ve bu kategorilere göre farklı kısıtlayıcı tedbirlerin uygulanmasına başlanmıştı. Ancak daha sonra 29 Nisan'da tam kapanmaya geçilmiş ve böylece kısmi kapanma ve risk haritası uygulamaları da fiilen sona ermişti. En yüksek vaka sayısı Gümüşhane**'**de 22-28 Mayıs haftasında da en yüksek vaka sayısına sahip il Gümüşhane oldu. Gümüşhane'de bir haftada vaka sayısı yüzde 0,86 azalarak, 162,31'e geriledi. En yüksek vaka sayısına sahip iller şöyle: Gümüşhane: 162,31 Bilecik: 146,76 Kars: 118,63 Ankara: 115,71 Kütahya:112,71 Bu illerin toplam nüfusları 100 bine bölündükten sonra çıkan sayıyı bu ortalama değerlerle çarpılınca haftalık vaka sayılarına ulaşılıyor. Her 100 bin kişiye düşen haftalık vaka sayısı oranının en düşük olduğu iller sıralamasında ise Akdeniz bölgesindeki illerin ağırlığı devam etti. En düşük vaka sayılarının tespit edildiği iller şöyle:

Hatay: 12,47 Adana: 12,84 Osmaniye: 13,31 Aydın: 21,09 Mersin: 21,73 En büyük artış Siirt'te**, en büyük düşüş Tunceli'de** Türkiye'de 10 ilde vaka sayılarında artış görülürken, geri kalan illerde ise düşüş kaydetti. Sağlık Bakanlığı'nın 15-21 Mayıs ile 22-28 Mayıs haftalarına ait verileri kıyaslanarak yapılan karşılaştırma sonucunda, en fazla düşüşün görüldüğü il yüzde 55,22 ile Tunceli, en yüksek artışın görüldüğü il de yüzde 66,33 ile Siirt oldu. En büyük düşüş görüldüğü iller sıralamasında Tunceli'nin ardından Edirne, Samsun, Kastamonu ve Artvin geliyor. Yükselen iller de artış oranına göre, Siirt'in ardından Hakkari, Bilecik, Bayburt, Muş, Karaman, Diyarbakır, Uşak, Bitlis ve Van olarak sıralanıyor. Risk haritasında son durum Sağlık Bakanlığı, bir ayı aşkın bir süredir risk haritasında değişiklik yapmıyor. Ancak bakanlığın internet sitesinde 20-26 Mart haftasına ait risk haritası halen duruyor. Türkiye, tam kapanma dönemini başlatmaya hazırlandığı için risk haritası uygulaması da fiilen sona ermiş durumda. Risk haritasındaki kategorilerin tespitinde yalnız haftalık vaka sayıları belirleyici olmuyor. Haftalık vaka sayısına ek olarak vakaların artış/düşüş hızı, aşılama oranı, yoğun bakım ve servis kapasiteleri gibi kriterler de göz önüne alınıyor.