Koronavirüs haritası: İllere göre vaka sayısı kaç, en yüksek vaka sayısı hangi ilde?

Sağlık Bakanlığı, 10-16 Temmuz 2021 tarihlerini kapsayan haftalık Covid tablosunu açıkladı. Bir önceki haftaya göre toplam vaka sayısı ve toplam hasta sayısında artış yaşanırken, toplam can kaybı sayısında düşüş gözlendi.

Tabloya göre 10-16 Temmuz arasında 1 milyon 608 bin 670 test yapıldı. Vaka sayısı 43 bin 609, hasta sayısı ise 3 bin 748 olarak belirlendi. Bu tarihlerde 295 kişi koronavirüsten dolayı hayatını kaybetti.

3-9 Temmuz tarihlerini kapsayan hafta ise toplamda 1 milyon 562 bin 70 test yapılırken vaka sayısı 34 bin 933, hasta sayısı ise 3 bin 308 olarak belirlendi; koronavirüsten dolayı hayatını kaybedenlerin sayısı 326 oldu.

İki hafta kıyaslandığında, 10-16 Temmuz arasında yapılan testlerin yüzde 2,7'si pozitif çıkarken, önceki hafta bu oran yüzde 2,2 düzeyindeydi.

Türkiye'de 17 Mayıs itibarıyla tam kapanma döneminde getirilen kısıtlamaların bir bölümü hafifletilerek, "kademeli normalleşme" adı verilen döneme geçildi. Kademeli normalleşme sürecinin ikinci aşaması 1 Haziran'da başladı ve 1 Temmuz itibarıyla kısıtlamaların neredeyse tamamı kaldırıldı.

12 Nisan'da açıklanan kararlarla Ramazan ayı boyunca "kısmi kapanmaya" geçilmişti. Mart ayı başından bu yana açıklanan risk haritasında ise bir değişiklik yapılmadı. Kademeli normalleşme uygulaması kapsamında, iller "düşük riskli", "orta riskli", "yüksek riskli" ve "çok yüksek riskli" iller kategorilerine ayrılıyor ve bu kategorilere göre farklı kısıtlayıcı tedbirlerin uygulanmasına başlanmıştı.

Ancak daha sonra 29 Nisan'da tam kapanmaya geçilmiş ve böylece kısmi kapanma ve risk haritası uygulamaları da fiilen sona ermişti.

En yüksek vaka sayısı Ağrı'da

26 Haziran-2 Temmuz haftasında en yüksek vaka sayısına sahip il Ağrı oldu. Ağrı'da bir haftada vaka sayısı yüzde 13,95 artarak, 155,57'ye yükseldi.

En yüksek vaka sayısına sahip iller şöyle:

Ağrı: 155,57 Siirt: 105,42 Bitlis: 101,14 Kütahya: 97,11 Erzurum: 91,00

Bu illerin toplam nüfusları 100 bine bölündükten sonra çıkan sayıyı bu ortalama değerlerle çarpılınca haftalık vaka sayılarına ulaşılıyor.

Her 100 bin kişiye düşen haftalık vaka sayısı oranının en düşük olduğu iller sıralamasında ise Akdeniz bölgesindeki illerin ağırlığı devam etti. En düşük vaka sayılarının tespit edildiği iller şöyle:

Adıyaman: 4,27 Hatay: 4,88 Osmaniye: 5,65 Adana: 8,23 Kahramanmaraş: 9,42

En büyük artış Siirt**, en büyük düşüş Gümüşhane'de**

Sağlık Bakanlığı'nın 12-18 Haziran ile 26 Haziran-2 Temmuz dönemine ait haftalık vaka sayılarına ilişkin verilerinin kıyaslamasına göre, Türkiye'de 27 ilde vaka sayılarında artış görülürken, bir il hariç geri kalan her yerde düşüş devam etti. Vaka sayılarının değişmediği tek il Afyon oldu.

Önceki haftaya göre en yüksek düşüşün görüldüğü il yüzde 64,22 ile Gümüşhane, en yüksek artışın görüldüğü il de yüzde 109 ile Siirt oldu.

Vaka sayılarının haftalık olarak en fazla gerilediği iller Gümüşhane'nin ardından Bartın, Balıkesir, Artvin ve Denizli olarak sıralanıyor.

Yükselen iller de artış oranına göre, Siirt'in ardından Tunceli, Mersin, Muş ve Iğdır geliyor.