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'Koronavirüs hediye getirdim' diye bağırdı, bina boşaltıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.07.2020 18:22 | Son Güncelleme

Bolu Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü'ne gelen bir kişi, işini halledemeyince "Eşim koronavirüslü size de koronavirüs hediye getirdim" diye bağırdı. Bu kişi gözaltına alınırken, bina yaklaşık 3 saat boyunca vatandaş girişine kapatıldı.

'Koronavirüs hediye getirdim' diye bağırdı, bina boşaltıldı

Olay, 15.00 sıralarında, İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü'nde meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen bir kişi, bazı işleri için Nüfus Müdürlüğü'ne geldi. İşini halledemeyen ve istediği belgeyi alamayan kişi, bir anda, "Eşim koronavirüslü size de koronavirüs hediye getirdim" diye bağırmaya başladı.

EŞİ KORONAVİRÜS TEDAVİSİ GÖRÜYOR

Bu kişiyi duyan müdürlüktekiler ve çalışanlar paniğe kapıldı. İsmi açıklanmayan kişi, ihbar üzerine gelen polis ekiplerince gözaltına alınırken, koronavirüs testi yapılmak üzere Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Paniğe yol açan kişinin, eşinin koronavirüs tedavisi gördüğü öğrenildi.

Ayrıca bina da kısa sürede boşaltıldı. Binanın bütün camları açılarak, içeride yaklaşık 3 saat boyunca dezenfekte çalışması yapıldı. Nüfus Müdürlüğü personeli de çalışmaların bitmesini dışarıda bekledi. Çalışmalar bitince, personel yeniden binaya girip işine devam etti. (DHA)

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