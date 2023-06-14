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Koronavirüs her şeyi değiştirdi! Çarpıcı araştırma! Milyonlarca kişi artık eskiye dönemiyor…

14.06.2023 08:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye’de de zor günler geçmesine neden olan COVID-19 hakkında çok çarpıcı bir araştırma yapıldı. Koranavirüs geçiren milyonlarca kişinin koku duyusu geri gelmedi. Yeni bir araştırmaya göre, COVID-19 geçiren 20 milyondan fazla Amerikalı koku ve tat duyusunu kaybetti ve en az yüzde 25'inin bu duyuları geri gelmedi.

Koronavirüs her şeyi değiştirdi! Çarpıcı araştırma! Milyonlarca kişi artık eskiye dönemiyor…

Koronavirüs tehlikesi tüm dünyada geçti ancak etkileri devam ediyor. Tüm dünyayı etkileyen pandemi ile ilgili son yapılan araştırma çok çarpıcı bir gerçeği gözler önüne serdi. The Laringoscope dergisinde yayımlanan araştırma kapsamında yaklaşık 29 bin 700 yetişkinle anket yapıldı.

Araştırmacılar COVID-19’u şiddetli geçirme ile tat ve koku kaybı arasında bir ilişki olduğunu buldu.

COVID-19 geçiren 20 milyondan fazla Amerikalının koku ve tat duyusunu kaybettiği ve en az yüzde 25'inin bu duyuları geri kazanamadığı belirtildi.

KOKU VE TAT KAYBI

Ulusal Sağlık Görüşmesi Anketi’nin 2021 verilerini kullanan araştırmacılar, COVID-19 geçirmiş katılımcıların yaklaşık yüzde 60'ının koku ve yaklaşık yüzde 58'inin tat duyusu kaybı yaşadığını tespit etti.

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Bu katılımcıların yüzde 24’ünün yalnızca kısmi bir iyileşme gösterdiği, yüzde 3'ten fazlasının koku alma duyusunda hiç iyileşme olmadığı tespit edildi.

Tat alma duyusu kaybı yaşayanların yüzde 20'sinin bu duyularını kısmen geri kazandığı, yüzde 2'den fazlasın ise hala tat alamadığı kaydedildi.

Çalışmanın ortak yazarlarından Dr. Neil Bhattacharyya, "COVID-19 kaynaklı koku kaybı yaşadığınızda çoğu insanın bu duyuyu geri kazandığını düşünürsünüz ancak ciddi oranda bu kayıp geri gelmiyor." dedi.

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