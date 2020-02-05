Her yıl gripten binlerce kişi ölüyorken Koronavirüs neden panik yarattı?

Aralık ayından bu yana Çin'de gündemde olan koronavirüs salgını, ölümlerin artması ve salgının birçok ülkeye yayılması ile tüm dünyada panik havası yarattı.

Çin'de ölümler 500'e yaklaşırken, virüs taşıyan kişi sayısı da 24 bini aştı. Virüs birçok ülkeye yayıldığı için Dünya Sağlık Örgütü de virüsün şu anda bir "salgına" dönüşmediğini, ancak dünya çapında acil durum ilan ettiğini açıkladı.

Birçok ülke Çin'deki vatandaşlarını özel uçaklar kaldırarak geri taşıdı. ABD'de ise Çin'de salgının başladığı Hubei bölgesinden gelenlerin ülkeye girişine izin verilmiyor veya bu kişiler karantinaya alınıyor.

Peki, Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre dünya genelinde her yıl 5 milyon civarında grip vakası ortaya çıkıyor ve bundan kaynaklı ölümlerin sayısı 650 bini buluyorken, koronovirüs konusunda neden bu kadar panik yaşanıyor?

Uzmanlar, burada en önemli etkenin yeni virüsle ilgili belirsizlik olduğunu söylüyor. Örneğin her yıl grip sezonunun ne zaman başlayıp bittiği, ne kadar insanın hastaneye kaldırılacağı, kaç kişinin öleceğini tahmin etmek mümkün.