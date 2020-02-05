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Her yıl gripten binlerce kişi ölüyorken Koronavirüs neden panik yarattı?

05.02.2020 16:44 | Son Güncelleme

Aralık ayından bu yana Çin'de gündemde olan koronavirüs salgını, ölümlerin artması ve salgının birçok ülkeye yayılması ile tüm dünyada panik havası yarattı. Peki, dünyada her yıl 5 milyon civarında grip vakası ortaya çıkarken ve bundan kaynaklı yüz binlerce ölüm olurken koronovirüs konusunda neden bu kadar panik yaşanıyor?

Her yıl gripten binlerce kişi ölüyorken Koronavirüs neden panik yarattı?

Aralık ayından bu yana Çin'de gündemde olan koronavirüs salgını, ölümlerin artması ve salgının birçok ülkeye yayılması ile tüm dünyada panik havası yarattı.

Çin'de ölümler 500'e yaklaşırken, virüs taşıyan kişi sayısı da 24 bini aştı. Virüs birçok ülkeye yayıldığı için Dünya Sağlık Örgütü de virüsün şu anda bir "salgına" dönüşmediğini, ancak dünya çapında acil durum ilan ettiğini açıkladı.

Birçok ülke Çin'deki vatandaşlarını özel uçaklar kaldırarak geri taşıdı. ABD'de ise Çin'de salgının başladığı Hubei bölgesinden gelenlerin ülkeye girişine izin verilmiyor veya bu kişiler karantinaya alınıyor.

Peki, Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre dünya genelinde her yıl 5 milyon civarında grip vakası ortaya çıkıyor ve bundan kaynaklı ölümlerin sayısı 650 bini buluyorken, koronovirüs konusunda neden bu kadar panik yaşanıyor?

Uzmanlar, burada en önemli etkenin yeni virüsle ilgili belirsizlik olduğunu söylüyor. Örneğin her yıl grip sezonunun ne zaman başlayıp bittiği, ne kadar insanın hastaneye kaldırılacağı, kaç kişinin öleceğini tahmin etmek mümkün.

Ancak yeni koronovirüsün ne kadar ölümcül olduğu henüz bilinmiyor. Şimdiye kadarki veriler, bu virüsten kaynaklı ölüm oranının grip vakalarına kısayla daha fazla olduğunu gösteriyor.

koronavirüs

Ölüm oranı gribe kıyasa en az 10 kat fazla olabilir

İsviçre'deki Bern Üniversitesi'nden salgın hastalıklar uzmanı Christian Althaus'a göre, gripte her 1000 vakadan 1'i hayatını kaybederken, koronavirüste bu oran 100'de 1'i bulabilir, yani ölüm oranı gribe kıyasla 10 kat daha fazla olabilir.

Dünya Sağlık Örgütü yetkilileri, koronavirüsten ölüm oranını yüzde 2 gibi çok daha yüksek bir orana yakın olabileceğini tahmin ediyor. Ancak şimdilik kesin rakamlar vermek pek mümkün görünmüyor.

Henüz belirlenmemiş vaka sayının çok daha yüksek olduğu, bu nedenle de koronavirüsten ölüm oranlarının da düşmüş olacağı tahmin ediliyor.

Yeni koronavirüs insanlar arasında henüz çok yayılmamışken tümüyle ortadan kaldırılması ihtimali olduğu için bu kadar sıkı önlemler alınmaya çalışılıyor.

Koronavirüsün şimdi kontrol altına alınamaması halinde, grip gibi her yıl milyonlarca insanı etkileyen bir bulaşıcı hastalık olmasından korkuluyor.

YAYILMA HIZI YÜKSEK

2002'de yine Çin'de oprtaya çıkan şiddetli akut solunum sendromu (SARS) virüsü 8000 kişiye bulaşmış ve 774 kişinin ölümüne neden olmuştu. Ancak SARS'ın bulaşma ve yayılma hızı bu kadar yüksek değildi.

Koronavirüsün bulaşma ve yayılma hızının grip kadar yüksek olabileceğini söyleyenler var.

Bilim insanları, daha önce sanıldığı gibi koronavirüsün sadece hayvanlardan bulaşmadığını, insandan insana da bulaştığını tespit etti ve virüs bulaşmış bir kişinin bunu 2-3 kişiye bulaştırdığını tahmin ediyorlar.

Birçok ülkede alınan önlemlerle bu yayılmanın önüne geçilmeye çalışılıyor.

Ancak Çin'de henüz teşhis konmamış on binlerce vakanın olduğundan şüphe ediliyor.

koronavirüs

ABD'DE 19 MİLYON GRİP VAKASI

ABD'de Hastalık Kontrol ve Önlem Merkezi verilerine göre, bu sezon gripten 10 bin kişinin hayatını kaybetti. En az 19 milyon kişinin gribe yakalandığı ülkede, 180 bin kişi de hastanede tedavi altına alındı.

Doktorlar, Eylül'de başlayan ve Mayıs'a kadar devam edecek grip sezonunun şu sıralar en doruk noktasında olduğunu ve ABD için konronavirüsten daha büyük bir tehlike teşkil ettiğini söylüyor.

Bu sezon bitiminde ABD'de toplam 21 milyon kişinin gribe yakalanmış olacağı ve 1000'de 1 düzeyindeki ölüm oranına göre toplam ölüm sayının 21.000'e ulaşacağı tahmin ediliyor.

ABD'de ilk koronavirüs vakası iki hafta önce tespit edilmişti; vaka sayısı henüz 10'lu rakamlarla ifade ediliyor.

BENZER BELİRTİLER

Koronavirüs bulaşan hastada grip virüsü ile benzer belirtiler gözleniyor. Gripte ateş, öksürük, boğaz ağrısı ve vücut ağrısı belirtileri görülürken, koronavirüs semptomları ateş, öksürük ve nefes darlığı olarak tanımlanıyor, ancak gripte olduğu gibi burun akııntısı veya hapşırma pek görülmüyor.

Belirtilerin benzerliği, tanı konurken iki hastalığın karıştırılması endişesine neden oluyor.

Uzmanlar, özellikle çocukların, yaşlıların ve sağlık sorunları olan kişilerin grip konusunda dikkatli olmasını, aşı olması gerekenlerin aşı yaptırmasını, sık sık el yıkanmasını, hasta kişilere bir metreden fazla yaklaşılmamasını salık veriyor.

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