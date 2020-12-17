Koronavirüs ilacını bulan Kıbrıslı Türk bilim insanı tarih verdi

Prof.Dr. İbrahim Benter, 29 yıllık bilimsel çalışma sonucunda elde edilen verilerden hareket eden bilim insanlarının Covid-19 ilacı üretmeye başladığını belirtti. “Aşılar vücudun bağışlık sistemini kullanarak virüse karşı bir koruma kalkanı oluşturuyor ve oldukça önemlidir” diyen Benter, “aşıyı herkes yaptırmalıdır. Fakat aşı herkeste başarılı olmayabilir. Dolayısıyla bizim sunduğumuz ilaç etkili olacaktır” şeklinde konuştu.

ACE-2 PROTEİNİ VİRÜSÜN HÜCREYE ULAŞMAK İSTEDİĞİ KAPI

Bir yıldır tedavi yöntemleri üzerinde durduğuna vurgu yapan Prof.Dr. Benter, ACE-2 proteini virüsün hücreye ulaşmak için kullandığı kapıdır. Biz bu proteini durdurabilirsek virüs hücreye ulaşamaz. Biz ilacın nasıl etkileri olacağını çalıştık ve ortaya koyduk. Coronavirüs çıkınca bizim elimizde zaten bilgiler vardı. Sadece bunları Covid-19 için geliştirmek lazımdı. Birçok ilaç çıktı daha da çıkacağına inanıyorum. İlaçlar tedavi amaçlıdır ve aşı olan olmayan herkese fayda sağlayacaktır” dedi.

"BİR YILDIR ÜZERİNDE ÇALIŞIYORUM"

"Yıl sonuna doğru güzel çözümler ortaya çıkmaya başladı, başta aşılar olmak üzere benim sistemin üzerine geliştirilmiş bir ilaç çıkarılıyor" diyen Prof.Dr. Benter şöyle devam etti;

"29 yıldır bu sistem üzerine çalışıyorum. Ben çalışmaya başladığımda böyle bir sistem yoktu benle birlikte bu sistem gelişti. Ve biz bunu çok iyi noktaya geldirdik. İlk yıllar pek inanan olmasa da daha sonra dünyada ki bilim adamları da buna inanmaya başladı. Ve iyi sonuçlar elde edildi, güzel sonuçları ortaya çıkmaya devam ediyor. Bir yıldır tedavi yöntemleri üzerinde duruyorum Biz ilacın nasıl etkileri olacağını çalıştık ve ortaya koyduk. Coronavirüs çıkınca bizim elimizde zaten bilgiler vardı. Sadece bunları covid-19 için geliştirmek lazım. Birçok ilaç çıktı daha da çıkacağına inanıyorum. İlaçlar tedavi amaçlıdır ve aşı olan olmayan herkese fayda sağlayacaktır."