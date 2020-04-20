Koronavirüs ile gelişen yeni alışkanlıklar

5. Temiz hava ile sigara veya sigaralı ortam arasında artık bir karar verilmesi.

18. Alışveriş yaparken açıkta ekmek dahil herkesin temas ettiği (yeşillik, sebze, meyve vb.) ürünleri tercih etmemek veya alındıktan sonra mutlaka iyice yıkamak.

24. Market kasalarında, benzin istasyonlarında veya POS cihazı başında duran kişiler gibi tüm gün (belki tek eldivenle) kendini koruyan ancak her şeye temas eden kişilerle temastan kaçınma, bu kişilerin verdiği her şeyi (para, kredi kartı, poşet vb.) yine eldiven kullanarak alma.

25. Bağışıklık düzeyini yükseltmek adına bol sıvı tüketilmesi, seçici ve kontrollü beslenme, günlük egzersiz (yürüme vb.) ve uyku hijyenine dikkat edilmesi.

26. Elle yüze, buruna dokunma alışkanlığının farkına varılması.

27. Kişisel günlük kullanım ve bakım (bardak, tarak, kulaklık, havlu, gözlük vb) malzemelerine dokunurken seçici olmak.

28. Toplu taşıma araçlarına ve metroya binerken yanınızdaki kişiyi seçemeyeceğiniz için antiseptik mendil, eldiven veya maske bulundurmak.

29. Kalabalık asansörlere binmemek.

30. Evde ortak kullanılan cihaz ve yerlerin sık temizliği (uzaktan kumanda, şarj kabloları, spor aletleri ve ağırlıklar, mouse, oyuncak, kapı kolları, elektrik açma kapama düğmeleri, klavye, cep telefonu vb.)

31. Kaynağı kim ve neresi olursa olsun, koronavirüsle ilgili hiçbir ileti ve habere üzerinde yeterli bir sorgulama yapmadan inanmamak, komplo teorilerine kulak asmamak, bu tür haber ve iletilere kaynaklık yapan toksik kişilerden uzak durmak.