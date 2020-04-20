Koronavirüs ile gelişen yeni alışkanlıklar

Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Nedim Sarıfakıoğlu, koronavirüs nedeniyle edindiğimiz bu alışkanlıkları 33 maddede sıralayarak, farkında olmadan yeni reflekslerin geliştiğini belirtti.
KORONAVİRÜSÜN HATIRLATTIKLARI VE KAZANDIRDIKLARI
1. Tokalaşma, öpüşme, kucaklaşma gibi selamlaşma ritüelleri.
2. Sokak ayakkabıların akıbeti.
3. Hijyen ile düzgün ve etkin el yıkama bilgisi.
4. Kolonya gerçeği.
5. Temiz hava ile sigara veya sigaralı ortam arasında artık bir karar verilmesi.
6. Kurutucu kimyasallarla (sabun, dezenfektan vb.) yapılan sık el temizliği sonrası tahriş olan ellerin nemlendirilerek cilt bariyerinin korunması.
7. Acil ve zorunlu durumlar dışında arkadaş, akraba ve komşu ziyaretlerinin kesilmesi.
8. Bir sırada beklerken diğer insanlarla korunması gereken mesafe.
9. Güvenlik amaçlı ateş ölçmek, kimlik sorgulamak veya alkol muayenesine gelen kişilerin size dikkatsiz ve maskesiz yaklaşmalarına, temas etmelerine izin vermemek.
10. Hapşırma adabı.
11. Kapalı oda ve ortamların sık sık havalandırılması.
12. Market alışverişlerde kendi pazar torbanızı kullanmanız.
13. Dışarıda hijyen riski taşıyan alanlarda bulunmamak, buralarda yemek yememek, siparişte bulunmamak.
14. Aynı ortamda bulunan burnu akan, öksüren kişilerle teması kesmek, en azından araya en az 1 metre mesafe koymak.
15. Eve girince sokak kıyafetlerinin baştan aşağı değişimi, mümkünse duş alınması.
16. ATM, POS cihazı gibi tüm tuşlara (asansör düğmeleri, tırabzan, dış kapı kolları vb.) korunaklı dokunma.
17. Kağıt para kullanımından kaçınma.
18. Alışveriş yaparken açıkta ekmek dahil herkesin temas ettiği (yeşillik, sebze, meyve vb.) ürünleri tercih etmemek veya alındıktan sonra mutlaka iyice yıkamak.
19. Alışverişlerin günün erken saatlerinde henüz sakinken ve ürünlere müşterilerin teması olmadan tamamlanması.
20. Kronik ve fazla alkol tüketiminden kaçınma.
21. Maskeye temas edilmemesi, sadece kulak önünden lastiğine dokunularak takılıp çıkarılması.
22. Kalabalık ve kapalı ortamlarda kuvvetli hava üfleyen klimaların önünde durmamak.
23. Bahçe ev arasında gidip gelen ev hayvanlarının kontrolü.
24. Market kasalarında, benzin istasyonlarında veya POS cihazı başında duran kişiler gibi tüm gün (belki tek eldivenle) kendini koruyan ancak her şeye temas eden kişilerle temastan kaçınma, bu kişilerin verdiği her şeyi (para, kredi kartı, poşet vb.) yine eldiven kullanarak alma.
25. Bağışıklık düzeyini yükseltmek adına bol sıvı tüketilmesi, seçici ve kontrollü beslenme, günlük egzersiz (yürüme vb.) ve uyku hijyenine dikkat edilmesi.
26. Elle yüze, buruna dokunma alışkanlığının farkına varılması.
27. Kişisel günlük kullanım ve bakım (bardak, tarak, kulaklık, havlu, gözlük vb) malzemelerine dokunurken seçici olmak.
28. Toplu taşıma araçlarına ve metroya binerken yanınızdaki kişiyi seçemeyeceğiniz için antiseptik mendil, eldiven veya maske bulundurmak.
29. Kalabalık asansörlere binmemek.
30. Evde ortak kullanılan cihaz ve yerlerin sık temizliği (uzaktan kumanda, şarj kabloları, spor aletleri ve ağırlıklar, mouse, oyuncak, kapı kolları, elektrik açma kapama düğmeleri, klavye, cep telefonu vb.)
31. Kaynağı kim ve neresi olursa olsun, koronavirüsle ilgili hiçbir ileti ve habere üzerinde yeterli bir sorgulama yapmadan inanmamak, komplo teorilerine kulak asmamak, bu tür haber ve iletilere kaynaklık yapan toksik kişilerden uzak durmak.
32. Sıralanan önlemleri, içinde olduğumuz “özel ve geçici” durum gereği yaptığımızı unutmadan, bu yeni gereklilikleri takıntı, ümitsizlik korku ve hatta panik düzeyine yükselterek bir kaygı veya anksiyete bozukluğu yaşamadan ve çevremize yaşatmadan uygulamak.
33. Eğer mümkünse bu belirsiz kaostan kişisel bir dönüşüm (yenilenme) fırsatı çıkarmak.
Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı
Doç. Dr. Nedim Sarıfakıoğlu
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