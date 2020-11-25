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Koronavirüs ile savaşta zeytin yaprağı mucizesi!

25.11.2020 16:00 | Son Güncelleme:
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Koronavirüs ile savaşta zeytin yaprağı mucizesi!

Zeytin yaprağının içindeki oleuropein isimli maddenin koronavirüsle mücadeledeki etkisinin duyulması üzerine zeytin yaprağı çayına karşı ilgi arttı. Ağaç yapraklarının değerlenmesi üzerine zeytin hasat mevsiminde zeytin ile birlikte yapraklar da işlenmeye başladı.

Zeytin çayı ve ekstratı üzerine bilgi veren Prof. Dr. Gülendam Tümen “Oleuropein bu kadar aktif bir Kovid’e karşı antiviral aktivite gösteriyorsa; bizde şöyle düşündük. Neden bizim ülkemiz dünyada en fazla zeytin alanına sahip? Yani zeytinin metrekare olarak hesaplandığında en yüksek Türkiye’de. Yani dünyada bir numara biziz. Diğer yandan üretimde ise maalesef dördüncü sıradayız. İspanya birinci sırada. Ama gene den dünyada sayılı zeytin yetiştiricilerinden olduğumuza göre, bu yaprakları niye değerlendirmeyelim dedik. Sayın Albayrak’ın desteği ile bunu her yere duyuralım, hiçbir ama gütmeden, her hangi bir ticari amaç gütmeden her kes evinde zeytin yaprağı çayını en azından içsin diye düşündük. Gerçekten pek çok insan içmeye başladı. Bu çok sevindirici. Ama diğer taraftan ileri düzeyde, daha fazla etki almak istiyorsak tabii zeytin yaprağı ekstesini kullanmak çok daha iyi.” dedi.

'HASTALANMADAN KULLANMALIYIZ'

Prof. Dr. Tümen zeytin yaprağı çayı ve ekstratının Kovid 19’a karşı korunmada ve savaşmada önemli bir etkin madde olduğunu ifade ederek şunları söyledi:

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“ Tabii proflaktik özelliğe sahip öncelikle Kovid’e yakalanmadan bağışıklık sistemimizi güçlendirmek için lazım. Çünkü virüsün virülansını, yani virüsün etkisini azaltan maddeler bunlar. Onun için hastalanmadan, yakalanmadan kullanmalıyız. Eğer ki virüs Kovid bizi bulduğunda kullanmaya devam etmeliyiz. Çünkü, bir elimize literatür geçti. İspanya’da hastanelerde zeytin yaprağı içilmeye başlanmış hastalara. Bir yandan da gıdaların içine, diyetlerin içine zeytin yaprağı ekstresi koymaya başlamışlar. Bizim de İstanbul'da 5 tane şehir hastanesinin baş hekimleri ile yaptığımız toplantıda onlar da son bir aydır içirmeye başlamışlar gelen hastalarına. Bir ay olmasına rağmen dönüşler çok iyi olmuş.”

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Zeytin çayı yapımını anlatan Prof Dr. Tümen “Yaprağı toplarken şuna dikkat edilmeli. Ağaçların ilaçlanma zamanının geçmiş olması lazım. Bunun için de en iyi mevsim kış ayı. Aralık’tan itibaren budamaya kadar alabilirler. Budama mevsimi zaten yağmurların en fazla yağdığı ve yaprakların en temiz olduğu dönem. Yaprakları demleme usulü yapsınlar. Suyu kaynatıp yaprakları biraz parçalıyıp, içine atıp beş, on dakika demlenmesini sağlamalılar. Bu demi sabah, öğle, akşam içmelerini öneririm.” dedi.

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COVID 19 TEDAVİSİNDE ETKİSİ OLDUĞU KANITLANDI

Zeytin yaprağı çayı, ekstratı ve bilimsel çalışmalar için oleuropein etken maddesi üretimi yapan AR-GE Firması sahibi Faruk Durukan “Zeytin yaprağındaki etken madde oleurapein dediğimiz etken maddedir. Bizim şirketimiz AR-GE şirketi. Biz yirmi yıldır AR-GE çalışmaları yapmaktayız. Yüzlerce etken madde üretiyoruz. Bunlardan bir tanesi de oleuropein. Oleuropein zeytinin yaprağında bulunan etken maddelerin başında gelir. Oleuropein bundan daha önce kanserde 400’ye yakın uluslararası dünya tıp literatüründe yayını vardı. Çalışması vardı. Fakat oleuropein’in daha önceki çalışmalarına baktığımız zaman 13 tane etken madde varmış Kovid 19’a iyi gelen, oleuropein’de bunlardan biri. Bizim bu yaptığımız çalışmada biz oleuropein’i elde ettik. İki üniversite bu çalışmayı yaptı. Oleuropein dünyada diğer üniversitelerin yaptığı çalışma gibi gerçekten Kovid 19’a etkili olduğunu gösteren yayınlar var.” dedi.

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13 ETKİN MADDEDEN BİRİ

Oleuropein’in Kovid 19 ile mücadelede kullanılan 13 etkin madden biri olduğunun altını çizen Durukan “Burada da gördüğünüz gibi hangi bağ yapısını yakaladığını, hangi kanca yapısını yakaladığını çok açık şekilde göstermekte. Üniversitelerimizin bize yaptığı talep ile bizde onlara etken madde üreterek bu çalışma yapılmıştı. Zeytin yaprağını bilimsel olarak hem Türkiye’de yaptığımız çalışma ile hem de dünyada yapılan çalışmalarda Kovid 19 üzerine en etkili 13 etken maddeden bir tanesi olduğu bilimsel olarak ispatlanmış durumda.” dedi.

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ZEYTİN YAPRAĞI ÇAYININ DİĞER FAYDALARI

-Sindirim sistemini korur
-Merkezi sinir sistemini korur
-Mikroorganizma büyümesini engeller
-Kanser riskini azaltır
-İnflamasyon riskini azaltır
-Ağrı uyarıcılarını azaltır
-Oksidasyon veya hücre hasarını önler
-Kilo vermeye yardımcı olur
-Kalp sağlığına yardımcı olur
-Kan basıncını düşürür
-Tip 2 diyabetin tedavisinde yardımcı olur
-Şeker hastalığı tedavisinde yardımcı olur
-Serbest radikalleri yok eder
-Bağışıklık sistemini güçlendirir.
-Uçuklarla savaşır
-İltihabı azaltır
-Herpes kopmalarına yardımcı olur
-Beyni Alzheimer ve Parkinson’a karşı korur
-Kan basıncını düşürerek, yüksek tansiyonu önlemeye yardımcı olur
-Kolesterolü düşürür
-Kemik sağlığı üzerinde olumlu etkisi vardır
-Kemik iltihaplanmalarını azaltır
-Genetik hasarı önlemeye yardımcıdır
-Beyni toksinlerden korur
-Bakteri ve mantarları öldürür
-Beynin işlevini arttırır
-Yaşlanmadan kaynaklı cilt hasarlarını ve kırışıkları önleyerek, cildin nemlenmesini sağlar
-Yaraları daha hızlı iyileştirme özelliği vardır
-Diş ağrısını geçirebilir
-Enerji verir
-Tokluk hissi vererek yemek yeme isteğini azaltır.

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