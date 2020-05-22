Koronavirüs: İngiltere ve ABD 1918'de İspanyol Gribi'yle nasıl başa çıkmaya çalışmıştı?

1918'de dünya çapında en az 50 milyon kişiyi öldüren İspanyol Gribi'yle günümüzdeki koronavirüs salgını arasında çok benzerlik kurmak doğru değil.

Covid-19 yeni bir hastalık türü ve yaşlıları daha çok etkiliyor.

1918'deki ölümcül grip salgını ise daha çok 20-30 yaş arasında güçlü sağlık sistemine sahip insanları etkilemişti.

Fakat o dönem hükümetlerin aldıkları salgın karşıtı önlemler tanıdık geliyor.

Koronavirüse karşı alınan önlemleri belirlemek için İspanyol Gribi üzerine bir araştırma da yapan İngiltere Kamu Sağlığı Kurumu, o dönemli salgında ikinci dalganın ilkinden çok daha ölümcül olduğunu gördü.

İspanyol gribinin İngiltere'de ilk ölüme yol açtığı dönemde ülke hâlâ savaştaydı.

Mayıs 1918'de İngiltere hükümeti de diğerleri gibi bu salgına hazırlıksızdı.

Hükümet salgını önlemektense savaşa öncelik verdi.

Virüs kalabalık asker sevkiyatları ve mühimmat fabrikalarında hızla yayıldı. Otobüsler ve trenler de bulaşmanın hızlı yaşandığı noktalardı.

Temmuz 1918'de bu notları alan Kraliyet Tıp Topluluğu'ndan Sir Arthur Newsholme, hükümete hasta hisseden insanların evden çıkmaması ve kalabalık etkinliklerin yasaklanması yönünde tavsiye verdi.