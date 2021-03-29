Koronavirüs: İngiltere'de açık hava etkinlikleri yeniden başlıyor

Koronavirüs önlemlerinin hafifletilmeye başladığı İngiltere'de Pazartesi gününden itibaren açık alanda ve evlerin bahçelerinde iki farklı hanehalkından altı kişiye kadar buluşmalar ve açık havada tenis, golf, yüzme gibi sporlar serbest.

Altı kişiye kadar nikah törenleri de artık serbest.

Ancak hükümet, mutasyonların hızla yayıldığını hatırlatarak önlemler hafifletilse de halkı evden çalışması ve uzak mesafe yolculuk yapmaması konusunda uyardı.

Başbakan Boris Johnson, "Önlemler hafifletilse de herkes kurallara uymaya devam etmeli, elleri ve yüzü [yıkamayı] sosyal mesafeyi unutmayın ve aşı için arandığınızda gidin."

Ülkenin koronavirüs salgınıyla mücadelesinde hükümete danışmanlık veren Prof. Chris Whitty, "Açık havanın kapalı alanlardan daha güvenli olduğu kanıtlarla ortada. Bir sonraki aşamaya geçerken bunu hatırlamak önemli" dedi.

Ülkede 8 Mart'ta okullar tamamen açılmış; açık havada iki kişilik buluşmalara izin verilmeye başlamıştı. Üçüncü aşamaya ise en erken 12 Nisan'da geçilecek. Bu aşamada restoran, bar ve kafelerin açık alanlarında servis verilecek; market ve eczane gibi hayati önemde olanlar dışında dükkanlar da açılacak.