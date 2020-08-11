HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Koronavirüs: İngiltere'de salgın yüzünden Mart-Temmuz döneminde 730 bin kişi işsiz kaldı

Koronavirüs: İngiltere'de salgın yüzünden Mart-Temmuz döneminde 730 bin kişi işsiz kaldı

11.08.2020 14:54 | Son Güncelleme

Ulusal İstatistik Kurumu'nun (ONS) açıkladığı verilere göre, koronavirüs salgını en çok 18-24 yaş grubundaki ve 65 yaşın üstündeki çalışanlarla beden işçilerini etkilendi.

Koronavirüs: İngiltere'de salgın yüzünden Mart-Temmuz döneminde 730 bin kişi işsiz kaldı

İngiltere'de Mart-Temmuz döneminde 730 bin kişinin işini kaybettiği açıklandı.

Ulusal İstatistik Kurumu'nun (ONS) açıkladığı verilere göre, koronavirüs salgını en çok 18-24 yaş grubundaki ve 65 yaşın üstündeki çalışanlarla beden işçilerini etkiledi.

Ülkede bu oranda bir düşüş son kez 2009'da görülmüştü.

Düşüşün Haziran'dan itibaren yavaşladığı belirtiliyor.

'İşsizlik yüzde 7,9'a çıkabilir'

ONS'nin verileri hâlâ kadroda göründükleri için bu dönemde ücretli ya da ücretsiz izne çıkarılan kişileri kapsamıyor.

Bu nedenle verilerin pandemi sürecinin etkilerini tam olarak yansıtmadığı vurgulanıyor.

İngiltere'de işsizlik oranı yüzde 3,9 civarında.

Ancak bazı uzmanlar, 2021'in ortasında bu oranın yüzde 7,9'a çıkabileceği uyarısında bulunuyor.

ONS'nin verilerine göre Temmuz'da devlet yardımı alan işsiz ya da düşük gelirli kişilerin sayısı Mart'ta itibaren yüzde 117 artarak 2,7 milyona ulaştı.

İngiltere

Sonuçları dün yayımlanan bir araştırma, ülkedeki işverenlerin üçte birinin Ekim ayına kadar işçi çıkarmaya hazırlandığını orta koymuştu.

Aralarında HSBC, British Airways, BP, Rolls Royce, Virgin Atlantic, Ryanair ve EasyJet'in de bulunduğu çok sayıda şirket binlerce çalışanının işine son vereceğini açıklamıştı.

Hükümet Mart'tan bu yana, zora giren şirketlerin çalıştırmayacağını beyan ettiği işçilerin maaşlarının yüzde 80'ini ödüyor.

İngiltere'de çarpıcı anket: Her üç şirketten biri sonbaharda işçi çıkarabilir

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
e-Dönüşüm İnovasyonlarında Lider QNB Finansbank!e-Dönüşüm İnovasyonlarında Lider QNB Finansbank!
Lise öğrencisine okul tuvaletinde cinsel istismar! Öğretmen hakkında karar verildiLise öğrencisine okul tuvaletinde cinsel istismar! Öğretmen hakkında karar verildi
KVKK’dan yeni unutulma hakkı düzenlemesi! Unutulma hakkı nedir?KVKK’dan yeni unutulma hakkı düzenlemesi! Unutulma hakkı nedir?

En Çok Okunan Haberler

Meis Adası çevresinde hareketlilik

Meis Adası çevresinde hareketlilik

İçişleri Bakanlığı uyardı: Yüklü miktarda döviz bozdurabilirler

İçişleri Bakanlığı uyardı: Yüklü miktarda döviz bozdurabilirler

Ünlü iş adamına büyük şok!

Ünlü iş adamına büyük şok!

Tatile 9 hizmetliyle gitti olay oldu! 'Görgüsüzlük'

Tatile 9 hizmetliyle gitti olay oldu! 'Görgüsüzlük'

Merkez Bankası'ndan yeni hamle

Merkez Bankası'ndan yeni hamle

Tatilcilere büyük şok! Villa kiralamak istediler ama...

Tatilcilere büyük şok! Villa kiralamak istediler ama...

İlginizi Çekebilir

Eski porno yıldızı Beyrut için gözlüklerini satıyor

Eski porno yıldızı Beyrut için gözlüklerini satıyor

Şiddetli ağrıyla hastaneye gitti, penisinden 29 bilye çıkarıldı

Şiddetli ağrıyla hastaneye gitti, penisinden 29 bilye çıkarıldı

Şehri yerle bir eden amonyum nitratın sahibi ortaya çıktı

Şehri yerle bir eden amonyum nitratın sahibi ortaya çıktı

Beyrut'ta şiddetli patlama!

Beyrut'ta şiddetli patlama!

Fransız gazeteden dikkat çeken Erdoğan haberi: İntikam alıyor

Fransız gazeteden dikkat çeken Erdoğan haberi: İntikam alıyor

Diğer Haberler
ABD'de skandal görüntü! 8 yaşındaki engelli çocuğa ters kelepçe

ABD'de skandal görüntü! 8 yaşındaki engelli çocuğa ters kelepçe

Lise öğrencisine okul tuvaletinde cinsel istismar! Öğretmen hakkında karar verildi

Lise öğrencisine okul tuvaletinde cinsel istismar! Öğretmen hakkında karar verildi

'Rockefeller’in varisini yediler' iddiası! O kabile böyle görüntülendi

'Rockefeller’in varisini yediler' iddiası!

Trump’tan 'İkinci Dünya Savaşı' gafı... Sosyal medyanın diline düştü

Tarihleri karıştırdı, sosyal medyanın diline düştü

Yattan denize açılan kadın köpek balığı ile karşılaştı

Sosyal medyada paylaştı! 3.4 milyon kez görüntülendi

Endonezya’da patlayan Sinabung Yanardağı küllerini 5 km yükseğe püskürtüyor

Külleri gökyüzünü karattı: Yanardağdan gelen ses...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.