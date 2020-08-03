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Koronavirüs: İngiltere'de virüsü gripten ayırt edecek ve 90 dakikada sonuç verecek testler yapılacak

03.08.2020 11:50 | Son Güncelleme

İngiltere'de önümüzdeki haftadan itibaren 90 dakikada sonuç veren yeni bir koronavirüs ve grip testi bakımevlerinde ve laboratuvarlarda kullanılacak. Yetkililer yapılacak testlerin, bilhassa kış aylarında, Covid-19'u sık görülen mevsimsel griplerden ayırt etmekte faydalı olacağını söylüyorlar.

Koronavirüs: İngiltere'de virüsü gripten ayırt edecek ve 90 dakikada sonuç verecek testler yapılacak

İngiltere**'de önümüzdeki haftadan itibaren 90 dakikada sonuç veren yeni bir koronavirüs ve grip testi bakımevleri**nde ve laboratu**varlarda kullanılacak.**

Yetkililer yapılacak testlerin, bilhassa kış aylarında, Covid-19'u sık görülen mevsimsel griplerden ayırt etmekte faydalı olacağını söylüyorlar.

Şu anda İngiltere'de koronavirüs testlerinin dörtte üçü 24 saatte, kalan dörtte biri de iki gün içinde sonuç veriyor.

Ülkede yaklaşık yarım milyon yeni ve hızlı sonuç veren test gelecek haftadan itibaren kullanıma hazır olacak. Bunu yıl sonuna kadar milyonlarca yeni test izleyecek.

Yeni testlerin sonuçlarının ne kadar isabetli olduğu konusunda henüz açıklanmış bir veri yok. Fakat yetkililer yanlış sonuçları takip edecek bir sistem de olacağını söylüyorlar.

Bu testler için alınan sürüntü örneklerini hızla incelenmesini sağlayacak binlerce DNA testi cihazının da Eylül ayından itibaren hastanelerde kullanıma hazır olacağı açıklandı.

Yetkililer 5 bin civarındaki yeni DNA testi cihazı ile önümüzdeki aylarda 6 milyona yakın test yapılabileceğini söylüyorlar.

İngiltere Sağlık Bakanı Mat Hancock milyonlarca hızlı koronavirüs testinin salgının yayılışını hızla engellemekte faydalı olacağını söyledi.

Vakaların artışı kadar ekonomideki durgunluktan da kaygılanan hükümet Ağustos ayı boyunca haftanın üç günü indirimli yiyecek servisini sübvanse ediyor

Yeni testler konusunda neler biliniyor?

Koronavirüs testleri şu anda insanların araçlarıyla ya da yürüyerek gidebilecekleri geçici merkezler ve hastalar ile personel için de hastanelerde yapılıyor.

Evlere de test gönderilebiliyor ve insanların kendileri alıp yolladıkları sürüntü örnekleri laboratuarlarda incelenip sonuç bildiriliyor.

Covid-19 olduğu tespit edilen kişilerden en az 10 gün kendilerini izole etmeleri isteniyor.

Yeni hızlı testlerin yapılacağı cihazları üreten DnaNudge şirketinin kurucularından Profesör Chris Toumazou, cihazların bulunduğu her yerde, isabet oranı yüksek bu testlerin hızla yapılabileceğini söylüyor.

Yeni testleri üzeren Oxford'daki Nanopore şirketinin CEO'su Gordon Sanghera ise bu testlerin küresel test yetersizliği sorununa çare olma potansiyeli taşıdığını söyledi.

Testlerin yavaşlığı nedeniyle, salgının önlenmesinde hayati önemi olan erken izolasyon ve temasların tespitinde etkilerinin de sınırlı olduğu konusu uzun zamandır tartışmaların odağındaydı.

İngiltere'de son 24 saat içinde 744 yeni vaka ve 8 ölüm olduğu açıklandı ama hafta sonları ölümlerin bildirilmesi geciktiği için sayılar genellikle daha düşük çıkıyor.

Salgında yaşamını yitirenlerin sayısı ise toplam 46 bin 201'e ulaştı.

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