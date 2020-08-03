Koronavirüs: İngiltere'de virüsü gripten ayırt edecek ve 90 dakikada sonuç verecek testler yapılacak

İngiltere**'de önümüzdeki haftadan itibaren 90 dakikada sonuç veren yeni bir koronavirüs ve grip testi bakımevleri**nde ve laboratu**varlarda kullanılacak.**

Yetkililer yapılacak testlerin, bilhassa kış aylarında, Covid-19'u sık görülen mevsimsel griplerden ayırt etmekte faydalı olacağını söylüyorlar.

Şu anda İngiltere'de koronavirüs testlerinin dörtte üçü 24 saatte, kalan dörtte biri de iki gün içinde sonuç veriyor.

Ülkede yaklaşık yarım milyon yeni ve hızlı sonuç veren test gelecek haftadan itibaren kullanıma hazır olacak. Bunu yıl sonuna kadar milyonlarca yeni test izleyecek.

Yeni testlerin sonuçlarının ne kadar isabetli olduğu konusunda henüz açıklanmış bir veri yok. Fakat yetkililer yanlış sonuçları takip edecek bir sistem de olacağını söylüyorlar.

Bu testler için alınan sürüntü örneklerini hızla incelenmesini sağlayacak binlerce DNA testi cihazının da Eylül ayından itibaren hastanelerde kullanıma hazır olacağı açıklandı.

Yetkililer 5 bin civarındaki yeni DNA testi cihazı ile önümüzdeki aylarda 6 milyona yakın test yapılabileceğini söylüyorlar.