Koronavirüs inmeye de neden olabilir!

Doç. Dr. Domaç, “Hastalarda ateş, öksürük, boğaz ağrısı, nefes darlığı, kas ağrısı gibi sık görülen bulguların yanı sıra baş ağrısı, baş dönmesi, bilinç değişiklikleri, felç geçirme gibi nörolojik tutulumu işaret eden bulguların da hastalık sürecinde görülebileceği veya bu bulgularla başlayabileceği anlaşılmıştır. Hem beyin damarlarında tıkanıklığa bağlı, hem de beyin kanamasına bağlı inme meydana gelebilmektedir. Geçici damar tıkanıklıkları ve hafif inme bulguları olan kişilerin sosyal izolasyon ve hastaneye başvurudaki endişeleri nedeniyle hastaneye gitmemesi sonucu, şu an için inme geçirenlerin yüzdesini net olarak bilemiyoruz. İtalya'da yapılan bir çalışmada Kovid-19 geçiren hastalarda beyin damar tıkanıklığına bağlı inme oranı yüzde 2.5 olarak saptandı. Daha çok ileri yaşta ve inme için risk faktörü olan hastalarda görüldüğü belirtildi. Ama daha sonra farklı ülkelerden yapılan yayınlarda Kovid-19 enfeksiyonu olan genç kişilerde de herhangi bir risk faktörü olmasa bile inme geliştiği izlendi." dedi.