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Koronavirüs inmeye de neden olabilir!

SAĞLIK HABERLERİ  | 12.05.2020 17:46 | Son Güncelleme

Koronavirüs pandemisinin inme vakalarına neden olabileceğini söyleyen Doç. Dr. Füsun Mayda Domaç, 'İnme Farkındalık Günü'nde dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Koronavirüsü ağır geçiren kişilerde inme riskinin 2,5 kat daha fazla olduğunu söyleyen Domaç, genç kişilerde koronavirüsün ateş, öksürük gibi yaygın belirtiler dışında inme ile de kendini gösterebileceğini söyledi. İşte o açıklamalar...

Koronavirüs inmeye de neden olabilir!

Doç. Dr. Domaç, “Hastalarda ateş, öksürük, boğaz ağrısı, nefes darlığı, kas ağrısı gibi sık görülen bulguların yanı sıra baş ağrısı, baş dönmesi, bilinç değişiklikleri, felç geçirme gibi nörolojik tutulumu işaret eden bulguların da hastalık sürecinde görülebileceği veya bu bulgularla başlayabileceği anlaşılmıştır. Hem beyin damarlarında tıkanıklığa bağlı, hem de beyin kanamasına bağlı inme meydana gelebilmektedir. Geçici damar tıkanıklıkları ve hafif inme bulguları olan kişilerin sosyal izolasyon ve hastaneye başvurudaki endişeleri nedeniyle hastaneye gitmemesi sonucu, şu an için inme geçirenlerin yüzdesini net olarak bilemiyoruz. İtalya'da yapılan bir çalışmada Kovid-19 geçiren hastalarda beyin damar tıkanıklığına bağlı inme oranı yüzde 2.5 olarak saptandı. Daha çok ileri yaşta ve inme için risk faktörü olan hastalarda görüldüğü belirtildi. Ama daha sonra farklı ülkelerden yapılan yayınlarda Kovid-19 enfeksiyonu olan genç kişilerde de herhangi bir risk faktörü olmasa bile inme geliştiği izlendi." dedi.

GENÇLERDE İLK BELİRTİ DİREKT FELÇ DE OLABİLİR

Beyin damarlarında ya da beyne kan taşıyan şah damarı gibi büyük damarlarda görülen tıkanıklıklar ve pıhtı oluşumunun, tıkayıcı tipte inmenin meydana gelmesindeki en önemli nedenlerden biri olduğunu söyleyen Domaç, şu uyarılarda bulundu: “Koronavirüs enfeksiyonu sırasında da damar duvarlarında meydana gelen yangısal (inflamatuar) olayın, damarda pıhtı oluşumuna veya tıkanıklık gelişmesine meyli arttırdığı düşünülüyor. Hastalık şiddetinin fazla olduğu kişilerde beyin damar tıkanıklığı gelişme riski 2.5 kat yüksek. Özellikle kanda D-dimer denilen parametreleri yüksek olan hastalarda ve temel yaşam desteğine ihtiyaç duyan kişilerde daha yüksek oranda inme görülmesi nedeniyle hastalığın ileri fazında beyin damar hastalıklarının mevcut tabloya eşlik edeceği düşünülüyor. D-Dimer düzeyi yüksek olanlarda kan sulandırıcı tedavi verilmesi bu nedenle önem kazanıyor. Ancak yapılan vaka sunumlarında Koronavirüs hastalığının ateş, öksürük, nefes darlığı gibi klasik bulguları olmayan ya da hafif olan genç kişilerde, Koronavirüs enfeksiyonunun inme ile ortaya çıkabileceği de görüldü" (DHA)

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