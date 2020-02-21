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Koronavirüs: Irak, İranlıların ülkeye girişini üç günlüğüne yasakladı

21.02.2020 07:13 | Son Güncelleme

İran'da iki kişinin Covid-19 adlı koronavirüs yüzünden hayatını kaybetmesinin ardından Irak, İranlıların ülkeye girişinin üç gün boyunca yasaklandığını açıkladı.

Koronavirüs: Irak, İranlıların ülkeye girişini üç günlüğüne yasakladı

İran'da iki kişinin Covid-19 adlı koronavirüs yüzünden hayatını kaybetmesinin ardından Irak, İranlıların ülkeye girişinin üç gün boyunca yasaklandığını açıkladı.

Irak Sınır Kapıları Kurumu'ndan yapılan yazılı açıklamada, İran vatandaşlarının bu süreçte hiçbir sınır kapısından girişine izin verilmeyeceği aktarıldı.

Açıklamada İran'dan ülkelerine dönecek Irak vatandaşlarının engellenmeyeceği ve iki ülke arasındaki ticaretin devam edeceği kaydedildi.

İran'da yeni koronavirüs nedeniyle 2 kişinin hayatını kaybetmesi üzerine Irak, bu ülkeye yapılan gidiş-dönüş tüm uçak seferlerini askıya almıştı.

İran, 20 Şubat günü Kum kentinde iki kişinin virüs nedeniyle yaşamını yitirdiğini açıklamıştı

Bakanlık sözcüsü Kianuş Jahanpur attığı tweette Kum şehrinde tedavi gördükleri hastanede hayatlarını kaybeden iki kişinin "yaşlı olduklarını ve sindirim sistemlerinin zayıf olduğunu" söylemişti.

Ölenler, İran'da görülen ilk koronavirüs Covid-19 vakalarıydı.

Janbabei, "Kum dışında henüz başka bir vaka görmedik" demişti.

BBC Farsça, aynı hastanede Covid-19 şüphesiyle karantinaya alınan 25 kişi olduğunu bildiriyor.

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