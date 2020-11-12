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Koronavirüs: İspanya'da OHAL ilan edildi, gece sokağa çıkmak yasaklandı

12.11.2020 07:03 | Son Güncelleme

İspanya hükümeti, koronavirüs salgınıyla mücadele amacıyla ülkede olağanüstü hal ilan etti. Ayrıca Pazar gecesinden itibaren 23:00-06:00 saatleri arasında sokağa çıkmak yasaklandı. İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, "Son 50 yılın en ciddi sorunuyla karşı karşıyayız" dedi.

Koronavirüs: İspanya'da OHAL ilan edildi, gece sokağa çıkmak yasaklandı

İspanya hükümeti, koronavirüs salgınıyla mücadele amacıyla ülkede olağanüstü hal ilan (OHAL) etti. Ayrıca Pazar gecesinden itibaren 23:00-06:00 saatleri arasında sokağa çıkmak yasaklandı.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez yerel yönetimlerin ülkenin farklı bölgeleri arasında seyahatleri yasaklayabileceğini de açıkladı.

Sanchez ayrıca ilk etapta 15 günlük bir süre için alınan bu kararların gerekli görülmesi halinde 6 aya kadar uygulanabilmesi için İspanya Parlamentosu'ndan yetki isteyeceğini de duyurdu.

Pazar akşamı televizyondan ulusa seslenen Sanchez, "Son 50 yılın en ciddi sorunuyla karşı karşıyayız" dedi.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez

İspanya'da alınan son önlemler kapsamında farklı hanelerden en fazla altı kişi bir araya gelebilecek.

Önlemlerin uygulanmayacağı tek bölge Kanarya Adaları olacak.

İspanya'da 17 bölge yönetiminden çoğu, koronavirüs salgınında ikinci dalganın başlaması sonrası merkezi hükümete daha sert önlemler alma çağrısı yapıyordu.

Koronavirüs vaka sayısının 1 milyonu geçtiği ilk Avrupa ülkesi

İspanya geçen hafta koronavirüs vaka sayısının 1 milyonu geçtiği ilk Avrupa ülkesi olmuştu.

Daha önce de Nisan ayında OHAL ilan edilen İspanya'da virüsün neden olduğu Covid-19 hastalığı sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı da 35 bine yaklaştı.

İlk koronavirüs vakasının 31 Ocak'ta görüldüğü İspanya Amerikan Johns Hopkins Üniversitesi'nin verilerine göre vaka sayısında Avrupa'da ikinci, dünyada yedinci; Covid-19 ölümlerinde ise Avrupa'da üçüncü, dünyada yedinci sırada.

Koronavirüs

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