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Koronavirüs: İsveç Başbakanı Lofven, ülkesinin salgına hazırlıksız yakalandığını itiraf etti

11.04.2020 17:38 | Son Güncelleme

Koronavirüsle mücadelede farklı bir strateji benimseyen İsveç'in başbakanı Stefan Lofven ülkesinin salgına hazırlıksız yakalandığını itiraf etti. Ülkesinin devlet televizyonuna konuşan Stefan Lofven, "İsveç'in gerekeni yapmadığı açık" dedi.

Koronavirüsle mücadelede farklı bir strateji benimseyen İsveç'in başbakanı Stefan Lofven ülkesinin salgına hazırlıksız yakalandığını itiraf etti.

Ülkesinin devlet televizyonuna konuşan Stefan Lofven, "İsveç'in gerekeni yapmadığı açık" dedi.

Restoranların ve müşterilerinin, sosyal mesafa kuralına uymaları ve hijyene özen göstermeleri gerektiğini söyleyen Lofven, "Bu şartları yerine getirmeyen işletmeler kapanma riskiyle karşı karşıyadır"diye konuştu.

Lofven, İsveç halkının büyük oranda kamu sağlıyla ilgili uyarılara kulak verdiğini ancak yine de bu konuda kaygıların arttığını söyledi.

İsveç Başbakanı bu açıklamaları sonrası istifa etmeyi düşünüp düşünmediğiyle ilgili olaraksa yorum yapmadı.

İsveç Başbakanı Stefan Lofven

'İsveç modeli'

İsveç hemen hemen tüm Avrupa ülkelerinin aksine, restoranlarin ve barların gerekli hijyen kurallarına uymaları koşuluyla açık kalabileceklerini açıklamıştı.

Amerikan Johns Hopkins Üniversitesi'nin son verilerine göre yaklaşık 10 milyon nüfuslu İsveç'te koronavirüs vakalarının sayısı 10 bini aştı.

İsveç'te virüsün neden olduğu Covid-19 hastalığı sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı ise 887.

Koronavirüs

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