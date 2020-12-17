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Koronavirüs: İsveç Kralı, ülkesindeki stratejinin 'başarısız' olduğunu söyledi

17.12.2020 17:09 | Son Güncelleme:
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Koronavirüs: İsveç Kralı, ülkesindeki stratejinin 'başarısız' olduğunu söyledi

İsveç Kralı 16. Carl Gustaf, 2020 yılını "korkunç" bir yıl olarak değerlendirdi ve ülkesindeki koronavirüs stratejisinin başarısız olduğunu söyledi.

İsveç Kralı 16. Carl Gustaf, 2020 yılını "korkunç" bir yıl olarak değerlendirdi ve ülkesindeki koronavirüs stratejisinin başarısız olduğunu söyledi.

Kral Gustaf, kraliyet ailesiyle televizyonda yapılan yıllık değerlendirme programında bu yorumları yaptı.

Koronavirüs salgınına karşı diğer ülkelerden farklı bir yaklaşım benimseyen ve kısıtlamalara gitmeyen İsveç eleştirilere maruz kalmıştı.

10 milyon nüfusa sahip İsveç'te toplam 350 bin koronavirüs vakası tespit edildi, Covid-19 nedeniyle 7.800 can kaybı oldu.

Kral Gustaf, "Başarısız olduğumuzu düşünüyorum. Çok sayıda insan öldü, bu korkunç bir şey" diye konuştu.

"İsveç halkı zor koşullarda çok büyük acılar yaşadı. İnsan, ölen yakınlarına veda edemeyen aile fertlerini düşünüyor. Bu travmatik ve zorlu bir deneyim olmalı."

Covid-19'a yakalanma korkusu olup olmadığı sorulduğunda, 74 yaşındaki Kral, "Son zamanlarda daha açıktan hissediliyor, daha yakınımıza geldi. Kimse böyle bir şey istemez" dedi.

Gönüllülük esas alındı

İsveç, kurallara uymayanlara karşı yasal yaptırımlar yerine, yurttaşların sorumluluk duygularına ve sivil görevlerine hitap edecek şekilde gönüllülük esas alındı ve sadece tavsiyelerde bulunma yöntemini izledi.

Ülke çapında kısıtlamalara gidilmedi, maske takma zorunluluğu getirilmedi, barlar ve restoranlar açık kaldı.

Ancak bu hafta başında, başkent Stockholm'deki okullardan, 13-15 yaş grubundaki öğrenciler için ilk fırsatta uzaktan eğitime geçmeleri istendi.

7 Aralık'ta da 16 yaş üzeri öğrencilerin online eğitime geçmesi kararlaştırılmıştı.

Noel dönemi için de yeni sosyal mesafe tavsiyeleri yayımlandı. Noel kutlamalarında en fazla 8 kişinin mümkünse dışarıda bir araya gelmesi, otobüs ve trenlerden kaçınılması tavsiye edildi.

Konserler, spor müsabakaları ve gösterileri sınırlayacak şekilde, en fazla 8 kişinin kamuya açık alanlarda bir araya gelmesi kuralı devam ediyor.

İsveç'te hükümetin salgın hastalıklar uzmanı Anders Tegnell, hukuki ve gönüllü önlemlere dayalı stratejiyi Kasım ayında açıklamıştı.

Tegnell, İsveç'teki koşullar açısından bunun "en iyi kombinasyon" olduğuna inandıklarını söyledi.

Bu hafta yayımlanan resmi rapora göre, bu strateji, bakımevlerindeki yaşlıların korunması açısından başarısız oldu ve hükümet bu konudaki sorumluluğunu kabul etti.

İsveç'te Covid-19 kaynaklı ölümlerin yüzde 90'dan fazlası 70 yaş üzeri grupta meydana geldi. Ölümlerin yarıya yakını bakımevlerinde oldu.

Ayrıca 100 bin nüfus başına düşen Covid-19 kaynaklı can kaybı bakımından İsveç'in ilk sıralarda yer aldığı belirtiliyor. Ayrıca İskandinav ülkelerindeki ölümlerin toplamından daha fazla can kaybına sahip olmakla eleştiriliyor.

Komşu Norveç, Danimarka ve Finlandiya, İsveç'teki gevşek uygulamaların, kendi ülkelerinde alınan önlemleri de riske attığını söylüyor.

Salı günü Aftonbladet gazetesine konuşan Başbakan Stefan Lofven, birçok uzmanın ikinci dalganın büyüklüğünü göremediğini belirterek, "Sanırım uzmanların çoğu böyle bir dalganın gelişini göremedi. Farklı öbekler halinde enfeksiyonla ilgili görüşler ifade ediliyordu" dedi.

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