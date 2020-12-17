Koronavirüs: İsveç Kralı, ülkesindeki stratejinin 'başarısız' olduğunu söyledi

İsveç Kralı 16. Carl Gustaf, 2020 yılını "korkunç" bir yıl olarak değerlendirdi ve ülkesindeki koronavirüs stratejisinin başarısız olduğunu söyledi.

Kral Gustaf, kraliyet ailesiyle televizyonda yapılan yıllık değerlendirme programında bu yorumları yaptı.

Koronavirüs salgınına karşı diğer ülkelerden farklı bir yaklaşım benimseyen ve kısıtlamalara gitmeyen İsveç eleştirilere maruz kalmıştı.

10 milyon nüfusa sahip İsveç'te toplam 350 bin koronavirüs vakası tespit edildi, Covid-19 nedeniyle 7.800 can kaybı oldu.

Kral Gustaf, "Başarısız olduğumuzu düşünüyorum. Çok sayıda insan öldü, bu korkunç bir şey" diye konuştu.

"İsveç halkı zor koşullarda çok büyük acılar yaşadı. İnsan, ölen yakınlarına veda edemeyen aile fertlerini düşünüyor. Bu travmatik ve zorlu bir deneyim olmalı."

Covid-19'a yakalanma korkusu olup olmadığı sorulduğunda, 74 yaşındaki Kral, "Son zamanlarda daha açıktan hissediliyor, daha yakınımıza geldi. Kimse böyle bir şey istemez" dedi.

Gönüllülük esas alındı

İsveç, kurallara uymayanlara karşı yasal yaptırımlar yerine, yurttaşların sorumluluk duygularına ve sivil görevlerine hitap edecek şekilde gönüllülük esas alındı ve sadece tavsiyelerde bulunma yöntemini izledi.