Koronavirüs: İtalya’da 38 yaşındaki Covid-19 hastası 'En son 10 yıl önce ateşim yükselmişti' dedi

"Özellikle de solunum krizleri artıyordu. Pazar günü artık nerdeyse nefes alamıyordum, bu yüzden ambulans çağırdım. Beni doğrudan bulaşıcı hastalıklar hastanesine getirdiler. Yapılan testlerle hem zatürre hem de Covid-19 teşhisi koyuldu.”

“5 Mart Perşembe günü işteyken kendimi iyi hissetmemeye başladım, eve gittim ve ateşimi ölçtüm. 38 dereceydi. Doktoru aradım, doktorun tavsiye ettiği ateş düşürücüyü aldım. Ama ateşim ertesi günlerde düşmüyordu.

Fausto Russo, hastanedeki 17. gününde İtalya’daki Yabancı Basın Derneği’ne video konferans yoluyla yaptığı açıklamada hastalığın ilk evrelerini şöyle anlattı:

Altı gün boyunca solunum cihazına bağlı kalan Russo, halen Latina Santa Maria Goretti Hastanesi’nde tedavisine devam ediyor.

Russo, hiçbir kronik hastalığı olmamasına ve sigara içmemesine rağmen hastalığı çok ağır geçirdiğini söyledi.

'Genç olmasaydım bugün burada olmazdım'

Bu hastalıktan önce herhangi bir kronik rahatsızlığının olmadığını da belirten Russo, genel sağlık durumu ile ilgili olarak söyledi:

“38 yaşındayım, hiç sigara içmedim, önceden süregelen hastalıklarım yok. En son 10 yıl önce ateşim yükselmişti.”

Spor salonu işlettiğini, bir futbol takımının eğitmenliğini yaptığını söyleyen Russo, “Çok aktif bir hayatım vardı. Ama kendini bir anda hastane yatağında nefes alamaz halde buluyorsun” dedi.

Russo, “Koronavirüs taşıyan binlerce kişi normal durumda, normal bir biçimde hayatlarını sürdürüyorlar. Bu virüs, akciğerleri ele geçirince sorun yaratıyor. Akciğerlere agresif biçimde saldırıyor. Çok ağır bir zatürreye dönüşüyor. Koronavirüsün yol açtığı zatürre yıkıcı, çok güçlü” diye konuştu.

“Nefes alamama hissi çok çirkin” diyen Russo, bu hissi su altında nefes almaya çalışmaya benzetti.

Russo, “Farklı bir fiziksel yapıda olsaydım ya da bu yaşta olmasaydım muhtemelen bugün burada olmazdım” dedi.

Deneme aşamasındaki romatizma ilacı kullanıldı

Russo, Latina Santa Maria Goretti Hastanesi’ndeki doktorların koronavirüse karşı deneme aşamasında olan bir romatizma ilacını kullanmayı teklif ettiğini ve kendisinin de bu teklifi kabul ettiğini anlattı.