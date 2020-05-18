Koronavirüs: İtalya'da 70 gün süren karantina bitti, sosyal mesafe 1 metre

4 Mayıs'ta tedbirlerin hafifletilmesinin koronavirüs vaka ve ölümlerinde artışa neden olmaması, bugünden itibaren tedbirlerin daha da hafifletilmesine imkan verdi.

Bu tarihte üretim ve inşaat sektörleri işbaşı yapmış, parklar vatandaşların erişimine açılmış, restoran ve kafelere paket servisi izni verilmişti.

4 Mayıs'ta bu tedbirler kısmen gevşetilmiş ve sağlık krizinde "2. aşama" olarak adlandırılan "virüsle birlikte yaşama evresine" geçilmişti.

İnsanların ancak iş ya da sağlık gibi zorunlu durumlarda dışarı çıkmasına ve evlerinden uzaklaşmadan spor yapmalarına izin veriliyordu.

Güvenli mesafenin mümkün olmadığı kamuya açık kapalı mekanlarda ve toplu taşıma araçlarında maske kullanımı zorunlu olacak.

Bu sağlık ve güvenlik kuralları arasında insanlar arasında 1 metrelik güvenli mesafeyi koruma şartı da bulunuyor.

Conte vatandaşlara ihtiyatlı olmaları ve güvenlik kurallarına uymayı sürdürmeleri çağrısı da yaptı.

Başbakan Conte de bugünden itibaren "2. aşamaya tam olarak girildiğini", ülkenin "harekete geçmeye başladığını" söyledi.

Aralarında Serie A maçlarının da yer aldığı spor müsabakalarının başlangıç tarihi de henüz belirlenmedi.

Ülkede Mart başından bu yana kapalı olan okulların ise Eylül'den önce açılması planlanmıyor.

Restoranlar, kafeler, barlar, mağazalar, kuaförler, müzeler ve plajlar bugünden itibaren açılabilecek. İnsanların yaşadıkları bölge içinde dolaşımı da serbest olacak.

Başbakan Giuseppe Conte tarafından dün imzalanan kararnameyle bugünden itibaren kısıtlamalar daha da esnetiliyor.

İtalya'da daha önce restoran gibi işletmelerde insanlar arasında 2 metre güvenli mesafe bırakılması gündeme gelmişti, ancak birçok işletmenin bu mesafeyi sağlama imkanına sahip olmadığı, bu şartlarda açılamayacağı uyarıları yapılmıştı.

İtalya'da dün açıklanan verilere göre son bir gün içinde 145 can kaybı ve 675 yeni vaka görüldü. Dün açıklanan günlük can kaybı 9 Mart'tan, vaka sayısındaki artış da 4 Mart'tan bu yana kaydedilen en düşük değerler oldu.

Salgının zirve yaptığı Mart sonunda günlük can kaybı 900'ün, vaka sayısı da 6 binin üzerine çıkmıştı. Ülkede toplam can kaybı 31 bin 908'e, toplam vaka sayısı da 225 bin 435'e ulaşmış durumda.

İtalya'da bugünden itibaren açılacak işletmeler ve uygulanacak kurallardan bazıları şöyle

Restoran, kafe, barlar: Bugünden itibaren bu işletmeler, sağlık-hijyen kurallarına uymak koşuluyla açılabilecek. Restoranlarda rezervasyon yaptıran müşterilerin bilgileri 2 hafta boyunca kayıtlı tutulacak. Açık büfe sistemi uygulanmayacak.

Müşteriler ve çalışanlar arasında 1 metre mesafe bırakmak zorunlu olacak. Çalışanlar maske takacak, müşteriler ise masadan kalktıklarında maske takmak zorunda olacak.