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Koronavirüs: İtalya'da karantinaya isyan eden apartman sakinlerine karşı ordu görevlendirildi

26.06.2020 13:02 | Son Güncelleme

İtalya'nın Napoli kenti yakınlarında koronavirüs vakaları nedeniyle giriş çıkışların yasaklandığı bir apartman kompleksinde isyan hareketinin başlaması üzerine ordu göreve çağrıldı. Roma'dan Övgü Pınar'ın haberi.

Koronavirüs: İtalya'da karantinaya isyan eden apartman sakinlerine karşı ordu görevlendirildi

İtalya'nın Napoli kenti yakınlarında koronavirüs vakaları nedeniyle giriş çıkışların yasaklandığı bir apartman kompleksinde isyan hareketinin başlaması üzerine ordu göreve çağrıldı.

Mondragone kasabasında yaklaşık 700 kişinin yaşadığı 5 apartman binasında 43 kişide koronavirüs tespit edildi. Binalar hafta başında izole edilerek giriş çıkışlara kapatıldı.

Virüs taşıdığı belirlenenlerin bir kısmı hastaneye kaldırılırken, bir kısmına test sonuçlarının ardından ulaşılamadığı belirtiliyor.

Apartman kompleksinin 4 binasında Bulgaristan göçmenlerinin, birinde de evsiz İtalyanların yaşadığı belirtiliyor.

İtalyan basınına göre çoğunluğu Bulgaristan asıllı tarım işçileri olan apartman sakinleri, yevmiyeyle çalıştıkları işlerini kaybetme korkusuyla giriş-çıkış yasağına uymamaya başladı. Polis kordonuna alınan bölgeden çıkmaya çalışan apartman sakinleriyle güvenlik güçleri arasında gerginlikler yaşandı.

Apartmanların pencere ve balkonlarından polise sandalye gibi cisimler atıldığı, bir polisin yaralandığı belirtiliyor. Dün gece de civardaki bir kamyonetin yakılmasının bu gerginlikle alakalı olduğu tahmin ediliyor.

Mondragone halkından bir grup da dün apartman kompleksi önünde toplanarak karantina tedbirlerine uyulmamasına tepki gösterdi.

Belediye Başkanı Virgilio Pacificoda burada yaptığı açıklamada aralarında İtalyanların da yer aldığı yaklaşık 50 kişilik bir grubun karantina kurallarına uymayı reddettiğini, az sayıdaki polisin yetersiz kaldığını söyledi.

Karantinaya alınan apartman sakinleri

'15 gün boyunca bu 5 binaya kimse girip çıkmamalı'

Kasabanın içinde yer aldığı Campania'nın Bölge Başkanı Vincenzo De Luca da "15 gün boyunca bu 5 binaya kimse girip çıkmamalı" dedi ve kuralları uygulamak için ordudan destek istedi. De Luca, koronavirüs vaka sayısı 100'ü geçerse tüm kasabayı karantina altına almak zorunda kalacağı uyarısında bulundu.

Yerel yönetimin talebi üzerine İçişleri Bakanlığı bölgeye asker birliği ve ek polis gücü konuşlandırdı.

İtalya'da son olarak Perşembe akşamı açıklanan verilere göre toplam vaka sayısı 239 bin 706'ya, can kaybı da 34 bin 678'e yükseldi. Son bir günde 296 yeni vaka ve 34 yeni can kaybı kaydedildi. Toplam vakaların 4 bin 662'si ve can kayıplarının 431'i Campania bölgesinden.

Koronavirüs

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